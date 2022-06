Tool checkt Windows 11-compatibiliteit met AutoHDR en DirectStorage

De Nederlandse ontwikkelaar Erik Loman heeft een tool uitgebracht waarmee Windows-gebruikers kunnen controleren of hun pc geschikt is voor een upgrade naar Windows 11. De tool biedt meer informatie dan Microsofts check en geeft info over AutoHDR en DirectStorage.

De Windows 11 Requirements Check Tool is gratis en toont gebruikers in een enkel scherm of hun systeem geschikt is voor Windows 11. De software werkt in combinatie met Windows 8.1 of latere versies. Voor de compatibiliteitscheck kijkt de tool onder andere naar de aanwezige Windows-versie, de processor, het werkgeheugen en de hoeveelheid opslag.

Microsoft heeft zelf ook een vergelijkbare gratis tool uitgebracht, een functie van de PC Health Check-app. Tweakers vroeg Loman welke meerwaarde zijn software dan moet bieden. Loman: "De app van Microsoft is voorlopig alleen voor Insiders en biedt bovendien weinig informatie in een klein schermpje. Met mijn tool wil ik meer informatie en toelichting bieden."

Hij vertelt dat de software bijvoorbeeld niet simpelweg op basis van een vaste lijst processors werkt, maar zich onder andere op ondersteuning voor Virtualization Based Security richt. Windows 11 zet dit in om met behulp van Hyper-V een deel van het geheugen af te schermen van het besturingssysteem. De hardwarematige virtualisatiefunctionaliteit van de processor biedt daarbij prestatiewinst. Intel Core-processors van de achtste generatie en AMD Zen 2-processors ondersteunen VBS. Recent breidde Microsoft de Windows 11-ondersteuning uit naar enkele oudere processors; die heeft Loman handmatig toegevoegd aan zijn tool.

"Daarnaast controleert mijn app ook of je pc geschikt voor de gamingfeatures AutoHDR en DirectStorage, die ook met Windows 11 geïntroduceerd worden", stelt Loman. Gebruikers kunnen de uitkomst van die check aanklikken voor meer informatie over de betreffende functies.

Bij opening kan Windows een SmartScreen-melding geven met de waarschuwing of gebruikers de software van een onbekend bron echt willen activeren. Loman: "Ik heb anderhalve maand na de aanvraag een codesigningcertificaat ontvangen zodat beveiligingsproducten deze niet flaggen, maar mijn website moet nog een reputatie opbouwen om ook door SmartScreen geaccepteerd te worden. Ik heb dit aangekaart bij Microsoft."

De achterliggende reden om de tool te bouwen is volgens hem simpelweg dat het hem leuk leek. "Ik had zin om een tool te maken die gebruikt kan worden. Ik dacht, dit kan ik makkelijk maken en er is vraag naar. Hij is gratis, ik hoef er niets aan te verdienen en hier zijn ook geen plannen voor."

Loman werkte jarenlang voor Sophos nadat SurfRight, het bedrijf dat hij met zijn broer Mark Loman had, werd overgenomen door Sophos. Een jaar geleden vertrok hij daar, naar eigen zeggen omdat hij bij Sophos niet zo snel op nieuwe ontwikkelingen kon inspringen met beveiligingssoftware als hij bij SurfRight kon. SurfRight verkreeg met name bekendheid vanwege de tool HitmanPro.

Links de Windows 11 Requirements Check Tool van Erik Loman, rechts de PC Health Check-app van Microsoft.