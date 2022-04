Microsoft haalt tool om Windows 11-compatibiliteit te controleren offline

Microsoft heeft de PC Health Check App tijdelijk offline gehaald. Met de app konden consumenten kijken of hun apparaat Windows 11 goed kan draaien als het besturingssysteem later dit jaar uitkomt. De app werkt volgens Microsoft nog niet naar behoren.

In een blog legt Microsoft uit waarom de PC Health Check App offline is gehaald. Het was de bedoeling dat consumenten met de tool eenvoudig konden zien of hun pc het nieuwe besturingssysteem aankan. Alleen gaf de app de meeste gebruikers het bericht dat hun pc niet geschikt is.

De tool gaf in de meeste gevallen een foutmelding. Ook Tweakers kreeg bij het testen van de app deze foutmelding te zien. Hierdoor leek het alsof alleen de meest recente computers geschikt zijn voor Windows 11. Al snel bleek dat deze tool iets te streng is.

Microsoft erkent dat de tool niet naar behoren werkt en heeft de PC Health Check App tijdelijk offline gehaald. Het team dat de app ontwikkelt gaat kijken naar de feedback die Microsoft heeft ontvangen van gebruikers van de app en gaat de tool aanpassen. Het is de bedoeling dat de tool later weer beschikbaar wordt en dan accurater weergeeft of een pc Windows 11 goed kan draaien.

Verder schrijft Microsoft dat apparaten met een Intel-processor van de Coffee Lake-generatie of nieuwer Windows 11 prima kunnen draaien. Dat geldt ook voor apparaten met een AMD Zen 2-cpu of beter en Qualcomm 7 series- en 8 series-processors. Daarnaast is Microsoft bezig om Windows 11 te testen op apparaten met Intel-processors van de zevende generatie en AMD Zen 1-processors. Het team hoopt snel te kunnen delen of ook deze apparaten voldoen aan de systeemeisen van Windows 11.