Screenshots tonen nieuwe Verkenner en Instellingen-menu's van Windows 11

Een Microsoft-ontwikkelaar heeft screenshots online gezet van een interne Windows 11-build. Daarin zijn een nieuwe Verkenner en nieuwe menu's voor systeem- en beeldscherminstellingen te zien.

De afbeeldingen zijn afkomstig uit Windows 11 Build 22000.51 en gaan rond op Twitter. Een Microsoft-ontwikkelaar zette de screenshots online, hij dacht dat de build al publiek beschikbaar was, maar dat is niet het geval.

Microsoft toonde bij de aankondiging van Windows 11 afgelopen donderdag de nieuwe Verkenner nog niet en ook waren de Settings-menu's niet eerder in beeld. In de uitgelekte build van Windows 11 waren deze elementen ook nog niet vernieuwd.

De Verkenner in Windows 11 krijgt nieuwe icoontjes en een nieuw uiterlijk. De aanwezige elementen zijn grotendeels gelijk aan die in Windows 10. De menu's systeem- en beeldscherminstellingen bevatten lijsten met uitklapbare onderdelen.

Het is nog niet duidelijk of de betreffende build de Insider-versie is die deze week beschikbaar komt. Vorige week bij de aankondiging van Windows 11 zei Microsoft dat er deze week een eerste officiële testversie uitkomt. De eerder uitgelekte build noemde Windows-topman Panos Panay 'een vroege, rare build'. Hij zei dat in een interview met The Verge.