Renders tonen ontwerp OnePlus Nord 2

OnLeaks heeft renders gemaakt van de OnePlus Nord 2. Het toestel krijgt een ontwerp dat doet denken aan de OnePlus 9-modellen, met twee grote cameralenzen aan de achterkant en een kleine derde camera. Het toestel zou in juli uitkomen.

De renders zijn gebaseerd op CAD-bestanden van een prototype, schrijft 91mobiles, dat de afbeeldingen van de OnePlus Nord 2 in samenwerking met OnLeaks publiceert. Het toestel zou afmetingen hebben van ongeveer 160x73,8x8,1mm.

Op de renders is te zien dat het toestel een scherm krijgt met in de linkerbovenhoek een gat voor de frontcamera. Aan de achterkant zit een camera-eiland dat doet denken aan dat van de OnePlus 9-modellen, met twee grote lenzen en een derde kleine camera. Ook zit er een ledflitser aan de achterkant.

Volgens eerdere geruchten krijgt de OnePlus Nord 2 een MediaTek Dimensity 1200-soc. Dat is het topmodel van MediaTek, met 5G-ondersteuning en snelle Cortex-A78-cores. Er zouden varianten van de Nord 2 komen met 8GB en 12GB ram en 128GB of 256GB flashopslag.

De OnePlus Nord 2 zou een oledscherm krijgen van 6,43" met een refreshrate van 90Hz. Daarmee zijn de beeldschermspecificaties vergelijkbaar met die van de voorganger. Voor de primaire camera zou OnePlus een 50-megapixelsensor gebruiken; dezelfde IMX766-module die in de OnePlus 9 Pro zit voor de ultragroothoekcamera.

OnePlus zou de Nord 2 in juli willen presenteren. Officieel heeft de fabrikant daar nog niets over bekendgemaakt. OnePlus bracht onlangs al wel de OnePlus Nord CE uit. Dat is een goedkoper model met prijs van 299 euro. De Nord 2 moet de OnePlus Nord van vorig jaar opvolgen. Dat toestel had een adviesprijs vanaf 399 euro.

OnePlus OnePlus Nord 2* OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord Behuizing Ca. 160x7,8x8,1mm 159,2x73,5x7,9mm, 170g 158,3x73,3x8,2mm, 184g Scherm 6,43"-oled, 90Hz 6,43"-oled, 90Hz

2400x1080px

20:9, ∼101cm² 6,44"-oled, 90Hz,

2400x1080px

20:9, ∼101cm² Soc MediaTek

Dimensity 1200

1x Cortex A78 @ 3GHz

3x Cortex A78 @ 2,GHz

4x Cortex A55 @ 2GHz

Arm Mali G77 MC9-gpu Qualcomm

Snapdragon 750G, 8nm

2x Cortex A77 @ 2,2GHz

6X Cortex A55 @ 1,8GHz

Adreno 619-GPU Qualcomm

Snapdragon 765G, 7nm

2x Cortex A76 @ 2,4GHz

8x Cortex A55 @ 1,8GHz

Adreno 620-gpu Geheugen en opslag 8/12GB

128/256GB 6/8/12GB lpddr4x

128/256GB UFS 2.1 6/8/12GB lpddr4x

128/256GB UFS 2.1 Camera's 1. Primair: 50Mp

2. Ultragroohoek: 8Mp

3. 2Mp

Front: 32Mp 1. Primair: 64Mp, 4k@30fps

2. Ultragroothoek: 8Mp

3. Dieptesensor

Front: 16Mp 1. Primair: 48Mp, 4k@30fps

2. Ultragroothoek, 8Mp

3. Macro, 2Mp

4. Dieptesensor

Front: 32Mp Verbindingen USB-C, 5G USB-C (USB 2.0),

3,5mm-jack, WiFi 5,

GPS, bluetooth 5.1,

NFC, 5G USB-C (USB 2.0),

WiFi 5, GPS,

bluetooth 5.1,

NFC, 5G Accu en laden 4500mAh 4500mAh, 30W,

geen draadloos laden 4115mAh, 30W,

geen draadloos laden Release en prijs Juli 2021 Juni 2021,

6GB/128GB: 299 euro

8GB/128GB: 329 euro

12GB/256GB: 399 euro Juni 2020,

8GB/128GB: 399 euro

12GB/256GB: 499 euro

* Specificaties volgens geruchten