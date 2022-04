OnePlus legt merknaam voor vermoedelijke tablet vast

OnePlus heeft de merknaam OnePlus Pad vastgelegd bij het Europees merkenbureau. Het vastleggen van de merknaam wijst erop dat de fabrikant naast smartphones en de recente fitnesstracker en smartwatch ook een tablet zou willen uitbrengen.

De OnePlus Pad verscheen afgelopen donderdag in de database van de Euipo, het merkenbureau van de Europese Unie, merkte MySmartPrice op. De aanvraag is nog in behandeling. Het gaat alleen om de aanvraag van een merk en vermeldt dus niet om wat voor apparaat het precies gaat en wat eventuele specs en details van dat apparaat zijn.

OnePlus maakte jarenlang alleen tv's voor de Indiase markt en smartphones voor release in onder meer Europa en Azië, maar heeft dit jaar zijn portfolio uitgebreid met een fitnesstracker en smartwatch. Er zijn geen recente geruchten over een tablet van OnePlus. Wel is duidelijk dat OnePlus opgaat in zusterbedrijf OPPO. ITHome meldde eerder dit jaar dat OPPO ook tablets zou willen gaan uitbrengen. OnePlus heeft niet gereageerd op het verschijnen van de merknaam in de database.