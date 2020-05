Oppo lijkt te werken aan ontwikkeling eigen chips

Oppo lijkt te werken aan de ontwikkeling van chips met het werven van veel personeel van MediaTek en Unisoc, meldt Nikkei. De grootste smartphonemakers hebben elk een eigen divisie om eigen socs te ontwikkelen.

Oppo bevestigt tegen Nikkei dat het de capaciteiten in huis heeft om eigen chips te ontwikkelen, maar zegt verder niets over de plannen. De Chinese smartphonemaker heeft sinds vorig jaar veel mensen aangenomen die afkomstig zijn van MediaTek en Unisoc en daar jarenlang aan de ontwikkeling van Arm-socs hebben gewerkt.

Het is onbekend wat Oppo precies wil. Het kan net als Samsung, Apple en Huawei eigen socs gaan ontwerpen, maar het kan ook net als bijvoorbeeld Google zich gaan toeleggen op het ontwerpen van aparte chips voor bepaalde fucntionaliteit. Google maakt al eerder een Pixel Visual Core-chip voor de verwerking van foto's en een Titan M-beveiligingschip.

Apple ontwerpt sinds tien jaar eigen socs voor smartphones en tablets, Samsung doet dat nog langer. Huawei bracht in 2011 voor het eerst een smartphone uit met eigen soc. Xiaomi heeft ook een eigen soc in een smartphone gezet in 2017, maar het bleef bij een enkel model.

Oppo is gelieerd aan merken als OnePlus, Vivo en Realme en valt onder het Chinese BBK Electronics. De smartphonemaker verloor marktaandeel op de wereldwijde smartphonemarkt, maar de leveringen in Europa stegen wel sterk, mede door deals met Europese providers. Oppo maakt in zijn huidige telefoons vooral gebruik van Qualcomm-socs.