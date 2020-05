NASA en SpaceX stellen bemande Crew Dragon-lancering uit vanwege slecht weer

De lancering van de Falcon 9-raket met daarop de Crew Dragon-capsule en twee NASA-astronauten, gaat woensdagavond niet door. De raket zou om 22:33 uur Nederlandse tijd gelanceerd worden, maar vanwege slechte weersomstandigheden is dat afgelast.

Er staan twee nieuwe lanceermogelijkheden op de agenda. De eerste is zaterdagavond om 21:22 uur. Als ook dan het weer tegenzit, is er een derde mogelijkheid op zondagavond om 21:00 uur. Bij de lancering die gepland stond voor woensdag leken de weersomstandigheden al langer twijfelachtig, maar tot op het laatste moment bleef er een kans bestaan dat de lancering toch door kon gaan.

Zeventien minuten voor het moment van lanceren werd het commando launch abort gegeven. Een verzoek om de lancering tien minuten uit te stellen om te kijken of het weer zou opklaren, kon niet gehonoreerd worden.

Met de lancering wordt er voor het eerst sinds lange tijd weer een bemande vlucht naar de ruimte uitgevoerd vanuit Amerika en met een Amerikaans ruimteschip. De NASA was na het stopzetten van het Space Shuttle-programma in 2011 afhankelijk van de Russische Sojoez-capsule. Het is ook de eerste keer dat een commercieel bedrijf, SpaceX, een bemande ruimtevlucht uitvoert.