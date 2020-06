Crew Dragon-capsule SpaceX koppelt met succes aan internationaal ruimtestation

Het is SpaceX gelukt om zijn Crew Dragon-capsule aan te laten meren aan het internationale ruimtestation. Zondagmiddag werd de capsule aan het ISS gekoppeld, na een vlucht die ongeveer 19 uur heeft geduurd. Het is de eerste keer dat SpaceX zijn Crew Dragon inzet.

De succesvolle koppeling aan het internationale ruimtestation is een nieuwe mijlpaal voor SpaceX, nadat het zaterdagavond voor de eerste keer astronauten lanceerde met de Crew Dragon op een Falcon 9-raket. De bedoeling was om de twee astronauten Bob Behnken en Doug Hurley bij het ISS af te leveren, en dat lukte net na kwart over vier op zondagmiddag Nederlandse tijd.

Desgevraagd lieten de astronauten vanuit de capsule weten dat hun vlucht, die bijna negentien uren had geduurd, goed was verlopen. De reis verliep voornamelijk op de automatische piloot, al werd ook de handmatige besturing korte tijd getest. Daarbij lieten de astronauten weten dat de ervaring vergelijkbaar was met de simulatie.

Met de succesvolle aflevering van de astronauten heeft SpaceX geschiedenis geschreven. Het is de eerste lancering van astronauten vanaf Amerikaanse bodem sinds 2011, toen de laatste Space Shuttle de ruimte in werd geschoten. Sindsdien was NASA afhankelijk van Russische Sojoez-raketten en -capsules om naar het International Space Station te vliegen.

Ook is het de eerste keer dat een commercieel bedrijf een capsule voor astronauten heeft ingezet voor een ruimtevlucht. De succesvolle lancering is een opsteker voor het samenwerkingsverband tussen SpaceX en NASA; de verwachting is dat er in de toekomst vaker van de Crew Dragon gebruik wordt gemaakt.