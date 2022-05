NASA lanceert Marsrover Perseverance op zijn vroegst op 30 juli

NASA's Marsrover Perseverance wordt op zijn vroegst op 30 juli gelanceerd. Eerder was dat gepland voor 17 juli, maar er is vertraging bij de voorbereidingen om de rover aan de raket te koppelen. Het lanceervenster is enkele dagen verruimd tot 15 augustus.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de NASA zijn nieuwe Marsrover tussen 17 juli en 11 augustus lanceren. Het is de derde keer dat de eerst mogelijke lanceerdatum is verschoven. Daarom is het lanceervenster nu uitgesteld tot 15 augustus en de ruimtevaartorganisatie onderzoekt of dat nog verder opgerekt kan worden. Er is speling nodig omdat een lancering bijvoorbeeld bij slecht weer niet kan doorgaan.

De lancering van de Marsrover moet wel binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Als het lanceervenster wordt gemist, dan moet er 26 maanden gewacht worden op een nieuwe kans. Dat heeft te maken met de positie van de aarde ten opzichte van Mars. Tijdens het gekozen lanceervenster is de afstand tussen de planeten optimaal voor een lancering en dat komt maar eens in de twee jaar voor.

Op 11 juni werd de launch window voor het eerst ingeperkt. De eerste lanceermogelijkheid werd toen op 20 juli gezet omdat de United Launch Alliance meer tijd nodig had om de grondsystemen voor de Atlas V-raketlancering klaar te maken. Op 24 juni werd die datum verschoven naar 22 juli vanwege een probleem dat tijdens het installeren van de rover werd ontdekt in de fairing van de raket. Het nieuwe uitstel tot 30 juli is veroorzaakt door vertragingen bij voorbereidingen om de fairing aan de raket te koppelen.

Recente foto's van Marsrover Perseverance en de installatie in de fairing. Foto's © NASA/JPL

Hoewel de eerst mogelijke lancering een aantal maal is uitgesteld, verloopt de Mars 2020-missie verder volgens plan. Als Perseverance in de komende periode wordt gelanceerd, zal de robot op 18 februari 2021 aankomen in de Jezero-krater op de rode planeet. De rover gaat daar zoeken naar tekenen van leven. De landingsplaats is een gebied waar eerdere Marsmissies niet konden komen en dat moet veel nieuwe inzichten opleveren.

De nieuwe Marsrover is deels gebaseerd op de zeer succesvolle Curiosity, maar heeft ook veel nieuwe eigenschappen en instrumenten. Perseverance is voorzien van 23 camera's en is uitgerust met een boor, waarmee monsters van het Marsoppervlak genomen zullen worden. Het is de bedoeling dat later nieuwe Marsrovers worden gelanceerd met een kleine raket aan boord. Die moeten dan de monsters ophalen en vanaf de rode planeet weer lanceren om ze terug naar de aarde te brengen.

Perseverance neemt ook een kleine autonome helikopter mee naar Mars, genaamd Ingenuity. Dat is een experiment om te kijken of het mogelijk is om in de ijle lucht van Mars te vliegen. Als dat succesvol is, overweegt de NASA om bij latere Marsmissies helikopters voor meer ondersteunende functies te gebruiken. De Perseverance-missie moet minimaal één Marsjaar duren. Dat komt overeen met 687 dagen op aarde. Marsrover Curiosity, die in 2012 is geland op de planeet, had eenzelfde missieduur, maar is nog altijd actief.