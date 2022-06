NASA lanceert Marsrover Perseverance

De NASA heeft zijn Marsrover Perseverance met succes gelanceerd. De rover komt in februari aan bij de rode planeet en gaat daar zoeken naar sporen van leven. Toekomstige missies moeten de monsters die Perseverance verzamelt, terugbrengen naar de aarde.

Om 13:50 uur Nederlandse tijd steeg de Atlas V 541-raket van de United Launch Alliance volgens planning op vanaf de Amerikaanse vliegbasis Cape Canaveral. In de neuskegel van de raket zit een capsule met daarin NASA's nieuwe Marsrover, genaamd Perseverance, ofwel volharding. De lancering is te zien via een livestream.

Vluchtprofiel van Mars 2020-lancering

Een klein uur na de lancering zal de capsule met daarin de Marsrover losgekoppeld worden. Deze bevindt zich dan op de route naar Mars en zal daar begin volgend jaar aankomen. De landing op de rode planeet staat op de planning voor 18 februari 2021 om 21:40 uur Nederlandse tijd.

Marsrover Perseverance is grotendeels gebaseerd op zijn voorganger, Curiosity, die sinds 2012 actief is op Mars. Ondanks de gelijkenissen zijn er ook veel vernieuwingen. Perseverance gaat in een heel ander gebied landen; dat is mogelijk door verbeteringen aan het landingssysteem. Ook heeft Perseverance betere sensoren en nieuwe wetenschappelijke instrumenten en experimenten aan boord, waaronder een kleine helikopter.

Perseverance gaat in de Jezero-krater op Mars bodemonderzoek doen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hoopt hier sporen van leven uit het verleden te vinden, die bijvoorbeeld als fossiel bewaard zijn gebleven in gesteenten. Curiosity vond eerder al de moleculaire bouwstenen die benodigd zijn voor leven.

Render van Perseverance op Mars. Afbeelding © NASA/JPL-Caltech

Het is ook de bedoeling om met toekomstige missies de monsters die Perseverance verzamelt, terug te sturen naar de aarde. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA werkt daar aan. Het plan is om een klein lanceerplatform naar Mars te sturen en een fetchrover, die de samples ophaalt. Met een kleine raket moeten de samples dan weer de ruimte ingeschoten worden, waarna ze door een satelliet opgepikt worden, die vervolgens terugvliegt naar de aarde.

