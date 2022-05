Blokkeer donderdagavond 18 februari 2021 alvast in je agenda. Als alles goed verloopt, landt NASA's nieuwe Marsrover dan op de rode planeet. Het nieuwe wagentje heeft de afmetingen van een kleine auto en heet Perseverance, ofwel 'volharding' en wordt eind deze maand gelanceerd. De rover lijkt zoveel op Curiosity dat het ook wel als zijn tweelingbroer wordt aangeduid. Daarmee doe je Perseverance echter tekort; want het nieuwe model is uitgerust met een berg aan technische verbeteringen en nieuwe instrumenten.

Juist vanwege die gelijkenissen blikken we eerst even terug op Curiosity. Die rover kwam acht jaar geleden aan op Mars en kreeg een ruim twee jaar durende missie mee. Het voornaamste doel was om te kijken of er leven mogelijk is geweest op Mars. Dat deed Curiosity door op zoek te gaan naar chemische indicatoren en sporen in de bodem. Ook onderzocht de rover het klimaat en de geologie van de planeet, en werd de zoektocht naar water vervolgd.

Curiosity slaagde glansrijk in zijn missies. Minder dan twee maanden na zijn landing trof de rover een droge rivierbedding aan, die wees op de aanwezigheid van water in het verleden. Eind 2014 ontdekte Curiosity organische moleculen met daarin de bouwstenen voor leven; het bewijs dat er in een ver verleden leven mogelijk is geweest op Mars.

Curiosity vlak na zijn landing in 2012 (links) en zes jaar later, wat stoffig, tijdens een zandstorm. Foto's © NASA

Gedurende de officiële missie legde Curiosity ongeveer 9km af en bereikte hij probleemloos Mount Sharp, zijn eindbestemming. Curiosity wist echter van geen ophouden; de Marsrover bleef nieuwsgierig en heeft inmiddels zo'n 23km afgelegd. De wetenschappelijke experimenten gingen door, Curiosity vond onder andere sporen van zuurrijk water en in de afgelopen jaren heeft de rover met zijn vele camera's het Marslandschap scherper dan ooit in beeld gebracht. Eerder dit jaar resulteerde dat in het grootste Marspanorama tot nu toe, bestaande uit 1,8 miljard pixels.

De NASA heeft dus nog een actieve Marsrover op de rode planeet, maar het Jet Propulsion Laboratory van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opvolger, die nu klaar staat om gelanceerd te worden.

Nieuwe instrumenten en experimenten

Perseverance ziet er bekend uit, maar heeft veel nieuws te bieden. Zo krijgen de navigatiecamera's een upgrade van 1 naar 20 megapixel en zijn in de mast camera's met zoomobjectieven verwerkt. Ook de wetenschappelijke instrumenten om gesteenten te onderzoeken zijn vernieuwd of geüpgraded en Perseverance heeft nieuwe experimenten aan boord; waaronder een zuurstoffabriekje en een kleine helikopter.

Misschien wel de belangrijkste verandering is de aanpassing van het navigatiesysteem voor de autonome landing, waardoor Perseverance veel nauwkeuriger voet aan de grond kan zetten op de rode planeet. Dat maakt het verkennen van een totaal ander gebied mogelijk.

Render van Perseverance op Mars. Afbeelding © NASA/JPL-Caltech

Missie: zoeken naar leven en monsters verzamelen

Perseverance krijgt een minimaal twee jaar durende missie. De belangrijkste taken zijn het verder onderzoek doen naar sporen van leven en het verzamelen van monsters. Ook Curiosity boorde in het oppervlak in zijn zoektocht naar de bouwstenen van leven, maar het grote verschil is dat de nieuwe Marsrover monsters gaat opslaan in buisjes, die later teruggezonden moeten worden naar de aarde. Dat zal gebeuren met toekomstige Marsmissies, die nog in de conceptfase verkeren. Voor de huidige Mars 2020-missie heeft de NASA vier hoofddoelen opgesteld:

Bepalen of er ooit leven heeft bestaan op Mars - Eerdere Marsrovers hebben aanwijzingen gevonden dat er bouwstenen van leven aanwezig zijn op de rode planeet. Perseverance is de eerste rover die daadwerkelijk op zoek gaat naar tekenen van leven die bijvoorbeeld als fossiel bewaard zijn gebleven in gesteenten.

Het in kaart brengen van het klimaat op Mars - Perseverance gaat onderzoeken hoe het klimaat op Mars in het verleden is geweest en zoekt naar bewijs van omstandigheden die in het verleden microbieel leven mogelijk hebben gemaakt.

De geologie van Mars karakteriseren - Door gesteenten te bestuderen moet Perseverance meer onthullen over de geologische processen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden op Mars. De rover gaat in gesteenten op zoek naar het bewijs van rotsen die zich in water hebben gevormd en naar sporen van organische stoffen.

Menselijke verkenning van Mars voorbereiden - Tot slot moet Perseverance verdere voorbereidingen treffen voor toekomstige bemande missies naar Mars. De rover moet demonstreren hoe natuurlijke bronnen op Mars aangewend kunnen worden voor levensondersteuning en brandstof. Ook zal Perseverance onderzoek doen naar de intensiteit van uv-straling op de rode planeet.