NASA kiest bedrijf voor bouw raket om monsters van Marsrover terug te halen

NASA heeft een contract aan Lockheed Martin Space gegeven voor de bouw van het Mars Ascent Vehicle. Dat is een kleine, lichte raket die naar de rode planeet moet vliegen om daar monsters van het Mars-oppervlak op te pikken die door Marsrover Perseverance zijn verzameld.

Volgens NASA betekent deze contracttoekenning dat 'de eerste robotische rondreis om monsters veilig naar de aarde te brengen via het Mars Sample Return-programma' weer een stap dichterbij is. Volgens Thomas Zurbuchen van NASA is met de toekenning van dit contract inmiddels het einde van de conceptuele fase voor de Mars Sample Return-missie in zicht.

Het MAV is een cruciaal onderdeel om de monsters die Perseverance verzamelt, terug te kunnen brengen naar de aarde om ze gedetailleerd te bestuderen. Hiervoor moet nog het nodige gebeuren. In de planning gaat NASA ook pas uit van het begin of halverwege het volgende decennium, voordat de monsters daadwerkelijk op aarde zullen arriveren.

V.l.n.r.: Mars Ascent Vehicle, Sample Fetch Rover en Sample Retrieval Lander

De Sample Retrieval Lander van NASA is nodig om het MAV naar het oppervlak van de rode planeet te krijgen. Deze SRL is het lanceerplatform dat het MAV meedraagt en moet in of vlakbij de Jezero-krater op Mars landen. De Sample Fetch Rover van ESA verzamelt de door Perseverance geplaatste monsters. Daarna zal het MAV lanceren om een baan om Mars te bereiken. De container met monsters zal daar overhandigd worden aan de Earth Return Orbiter van ESA. Dit Europese ruimtevaartuig zal uitgerust zijn met de zogeheten Capture, Containment and Return System-payload van NASA om daarmee de monsters veilig naar de aarde terug te brengen.

Volgens NASA is dit een nogal lastig proces en zijn er de nodige uitdagingen voor het ontwikkelen van het MAV. Deze raket moet namelijk robuust genoeg zijn om de zware omstandigheden op Mars te weerstaan. Ook moet de raket flexibel genoeg zijn, zodat het MAV kan samenwerken met de verschillende ruimtevaartuigen. Daarnaast moet het MAV klein genoeg worden gemaakt, zodat hij in de SRL past. De SRL wordt op zijn vroegst in 2026 gelanceerd.

Perseverance is de opvolger van Marsrover Curiosity en kwam vorig jaar op 18 februari aan op Mars. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondartikel over de landingsprocedure van Perseverance en een achtergrondartikel over de techniek achter zowel Perseverance als Ingenuity. Ingenuity is de helikopter die bij de Perseverance-rover hoort.