NASA toont foto's van sky crane-landing en landingsplek Marsrover Perseverance

NASA heeft een eerste foto getoond van de sky crane maneuver waarmee Marsrover Perseverance donderdagavond succesvol op de rode planeet is gezet. Het is voor het eerst dat de landingstechniek in beeld komt.

In 2012 landde Marsrover Curiosity succesvol op Mars met de ingewikkelde sky crane-manoeuvre, maar die rover had geen camera's op plekken die dat vast konden leggen. Marsrover Perseverance, die donderdagavond op een grotendeels vergelijkbare manier is geland, heeft zeven camera's die speciaal zijn geïnstalleerd om de spectaculaire landing in beeld te brengen.

De eerste foto van die landingsprocedure is nu teruggestuurd naar de aarde. Daarop is te zien hoe Perseverance aan drie nylonkabels bungelt, onder de descent stage. Dat is een soort jetpack, dat met remraketten in de lucht zweeft en als een soort hijskraan de Marsrover zachtjes naar beneden takelt.

Perseverance bungelt enkele meters boven het Marsoppervlak aan de sky crane. Foto: NASA

Naast de drie nylonkabels is er een vierde kabel te zien. Dat is de zogenaamde navelstreng waarmee de Marsrover in contact staat met zijn hijskraan. Op het moment dat Perseverance grond raakte, werden alle kabels losgekoppeld en vloog de descent stage omhoog en opzij, om verderop 'veilig' neer te storten.

De vrijgegeven foto is een onderdeel van een video die is gemaakt tijdens de landing. De beelden komen druppelsgewijs binnen; vanwege de lange afstand tot Mars zijn de mogelijkheden voor het verzenden van data beperkt. In de komende dagen zullen er meer beelden en mogelijk ook video's beschikbaar komen. Er is ook geluid opgenomen tijdens de landing.

Ook zijn de eerste kleurenfoto's van Perseverance binnen. Het gaat om opnames van de Hazcams, die bedoeld zijn om de omgeving waar te nemen en de wielen te inspecteren. Later op vrijdag gaan er een aantal explosieve bouten af, waarna de mast bovenop de Marsrover omhoog geklapt wordt. Op die mast zitten meerdere camera's en instrumenten, waaronder een zoomcamera. Zaterdag zal Perseverance daar de eerste panoramafoto's van zijn omgeving mee maken.

Tijdens de landing aan de parachute heeft NASA's Mars Reconnaissance Orbiter, die iedere 112 minuten een rondje om de rode planeet maakt, een foto gemaakt. Daarop is het landingsgebied te zien en de parachute met daaronder de descent stage is ook te zien.

Perseverance-landing gefotografeerd door de MRO. Foto: NASA

Perseverance is geland in de Jezero-krater op Mars, op zo'n twee kilometer afstand van wat een voormalige rivierdelta zou zijn geweest. Perseverance zal daar onderzoek gaan doen. Er is met opzet op afstand van de delta geland, om de Marsrover op een veilige plek neer te zetten met een egale ondergrond. Ook op de weg van het landingsgebied naar de rivierdelta, zijn er verschillende gebieden die NASA wil onderzoeken.

Landingsplek van Perseverance in de Jezero-krater. Afbeelding: NASA

Terrain-Relative Navigation

Verder heeft NASA een foto vrijgegeven die Perseverance tijdens zijn landing heeft gemaakt met zijn Lander Vision System Camera. Die zit onder de rover en heeft tijdens de afdaling foto's gemaakt van de ondergrond. De Marsrover heeft een database aan boord met beelden van de omgeving die eerder gemaakt zijn met satellieten. Zo kon Perseverance beelden vergelijken en op de automatische piloot een veilige landingsplaats uitkiezen. De rode delen geven zones aan waar landen niet veilig is, bijvoorbeeld door rotsen. De groene stip is de landingsplaats.

Foto van de Lander Vision System Camera

NASA toonde de beelden vrijdag tijdens een persconferentie over de eerste dag van Perseverance op Mars. Daarin vertellen NASA-experts over de landing en geven ze antwoorden op vragen. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondartikel over de landingsprocedure en het Mars Relay Network waarmee beelden terug naar aarde worden gestuurd. Eerder schreef Tweakers een uitgebreid artikel over de missie van Perseverance en al zijn instrumenten.