NASA begint voorbereidingen voor testvlucht met helikopter Ingenuitiy op Mars

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een foto gepubliceerd waarop Ingenuity voor het eerst is te zien op Mars. Dit is een kleine helikopter die met Marsrover Perseverance is meegelift en volgende maand moet beginnen met de eerste testvlucht op de rode planeet.

Op de door de NASA gepubliceerde foto is Ingenuity te zien in een nog dichtgeklapte configuratie. De kleine helikopter is nog opgevouwen en hangt aan de onderkant van Perseverance. De helikopter is zichtbaar, omdat het beschermingsschild inmiddels is afgeworpen.

Ingenuity zal echter pas worden uitgeklapt en ontkoppeld als de rover bij een door de NASA uitgekozen 'helipad' arriveert, wat een aantal dagen rijden in beslag neemt om er te komen. Waarschijnlijk wordt daar binnenkort meer over bekendgemaakt, want de NASA geeft dinsdagavond Nederlandse tijd een update over het vluchtplan van Ingenuity.

Onlangs maakte de NASA bekend dat de testvluchten met Ingenuity niet eerder dan in de eerste week van april zullen beginnen. De exacte timing is nog onzeker en hangt van een aantal factoren af. Zo moeten technici nog details uitwerken van het schema van de inzet van de helikopter en de positionering van Perserverance. Deze rover brengt Ingenuity niet alleen naar de juiste bestemming, maar zal ook fungeren als basisstation. De data die Ingenuity verzamelt, wordt eerst doorgestuurd naar Perseverance en vervolgens wordt het naar de aarde gestuurd.

Ingenuity moet een aantal zelfstandige vluchten uitvoeren, waarbij de routes vooraf naar de helikopter worden verzonden. Het gaat vooral om de vluchten zelf, aangezien vliegen nog niet eerder is geprobeerd op Mars. Door de ijle lucht is dat een uitdaging op de rode planeet. Daardoor moeten de dubbele rotors veel sneller draaien dan op aarde nodig is om te blijven zweven. Ingenuity weegt 1,8kg en heeft een spanwijdte van 1,2m.

Perseverance is de opvolger van Marsrover Curiosity en kwam op 18 februari aan op Mars. Tweakers publiceerde eerder een Plus-achtergrondartikel gepubliceerd over de landingsprocedure van Perseverance en een achtergrondartikel over de techniek achter zowel Perseverance als Ingenuity.