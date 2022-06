Chinese Marsrover legt zijn eerste meters af en verlaat lander

De Chinese Marsrover Zhurong, die sinds 15 mei op het oppervlak van de rode planeet staat, heeft zijn eerste meters afgelegd. Videobeelden die de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA heeft vrijgegeven, tonen de manoeuvre vanuit verschillende perspectieven.

De manoeuvres vonden plaats op zaterdagochtend vroeg, volgens de lokale tijd in Peking. De CNSA heeft een video van het ritje vrijgegeven dat mede op Twitter gepubliceerd is op het Chinese staatsnieuwsmedium CGTN. Op de video, die uit twintig frames bestaat, is te zien dat rover Zhurong de lander verlaat. Dat is gefilmd met camera's aan zowel de voor- als achterkant.

Het is de eerste keer dat de rover zichzelf voortbeweegt. Ten tijde van de landing op 15 mei waren er geen beelden beschikbaar van de lander en rover; die volgden op 19 mei. Toen kwam CNSA met een video van hoe de lander de ruimtecapsule verliet en twee foto's: een van het uitzicht van de rover op de lander en een selfie.

Uiteindelijk moet de Chinese Marsrover onderzoek doen naar het Marsoppervlak, en ook op zoek gaan naar mogelijke sporen van leven op de planeet. De rover heeft bijvoorbeeld zes instrumenten aan boord voor bodemonderzoek, zoals een radarinstrument dat door het oppervlak van de planeet heen kan kijken. De Chinese ruimtevaartorganisatie hoopt dat de Marsrover 90 sols, of ongeveer drie Aardse maanden, actief blijft. Zhurong is geland op Utopia Planitia, een groot gebied waar vroeger mogelijk een oceaan was, en waar mogelijk ijs onder de grond zit.

Tegelijk met deze expeditie, die onderdeel is van China's Tianwen-1-ruimtemissie, is NASA bezig met zijn expeditie met de Perseverance-rover. Die staat ongeveer 1800 kilometer verderop.