China lanceert drie astronauten naar zijn Tiangong-ruimtestation

China heeft met succes een raket met aan boord drie astronauten gelanceerd. De drie zijn op weg naar de Tianhe-module voor het in aanbouw zijnde Chinese ruimtestation Tiangong. Ze verblijven drie maanden in de module.

De drie zijn donderdag gelanceerd met een Long March 2F-raket aan boord van een Shenzhou-12-module, vanaf een lanceerplatform in Jiuquan in de Gobi-woestijn. Xinhua toont beelden van de lancering. De astonauten gaan drie maanden doorbrengen in de 16,6 meter lange Tianhe-module, die zich op 380 kilometer hoogte in een baan om de aarde bevindt.

Daar gaan ze onderhoudswerkzaamheden verrichten in aanloop naar de bouw van het Tiangong-ruimtestation. Tianhe is de belangrijkste module voor dat ruimtestation, dat uit drie modules gaat bestaan. Eind april vond de lancering van Tianhe plaats. China wil de bouw hiervan eind 2022 gereed hebben. In totaal zijn er elf missies gepland voor de bouw, waarvan er nu drie gelanceerd zijn.

Het gaat om de eerste bemande ruimtemissie in bijna vijf jaar voor China, dat grote ambities heeft op ruimtevaartgebied. Het land heeft in het afgelopen half jaar bijvoorbeeld een robotvoertuig op Mars gezet en brokstukken van het maanoppervlak opgepikt.