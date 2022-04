Prijsdaling videokaarten lijkt te zijn ingezet, maar adviesprijs is nog ver weg

De uitzichtloosheid voor wie een videokaart zoekt lijkt voorbij: de prijzen van videokaarten zijn aan het dalen. De goedkoopste RTX 3070 in de Pricewatch is nu al 300 euro goedkoper dan begin juni het geval was. Waarom gebeurt dit nu opeens, en gaat de daling doorzetten?

Halverwege maart publiceerde Tweakers een uitgebreid achtergrondartikel over de stijgende prijzen van videokaarten. Op dat moment kostte de RTX 3080 die we toen als voorbeeld namen al 1400 euro, maar in april en mei was 2300 euro een 'normale' prijs voor een RTX 3080 die op voorraad was. De meeste RTX 3070's stabiliseerden rond de 1350 euro, maar de kleine voorraden waren doorgaans zo weer weg.

In dat artikel legden we uit dat een deel van de prijsstijgingen te verklaren was doordat de inkoopprijzen opliepen. Volgens fabrikanten van videokaarten was dat nodig omdat de productiekosten door allerlei factoren toenamen - al kunnen we enig opportunisme natuurlijk ook niet uitsluiten. Uit informatie die Tweakers heeft, blijkt dat de inkoopprijzen sinds ons vorige artikel niet meer noemenswaardig gestegen zijn. De verdere prijsstijging sinds half maart valt dus vrijwel volledig toe te dichten aan hogere marges voor winkels, die de verkoopaantallen bewust laag probeerden te houden - ook de leveringen bleven immers lange tijd zeer beperkt in omvang.

Prijzen beginnen opeens te dalen

Sinds het begin van deze maand zien we de prijzen van videokaarten opeens dalen. Dat gebeurt bij kaarten van alle merken: in onderstaande grafiek hebben we vier populaire RTX 3070's als voorbeeld genomen, waarbij we kijken naar de goedkoopste winkel die de videokaart direct kan leveren. Zonder uitzondering zijn deze kaarten tussen de 200 en 250 euro goedkoper dan ruim twee weken geleden.



Net als de verdere prijsstijgingen tussen half maart en mei, komen ook deze dalingen primair van de winkels af. Diverse shops bevestigen na vragen van Tweakers dat de beschikbaarheid van veel GeForce RTX 3000-modellen de afgelopen weken is verbeterd, wat samenviel met het beschikbaar komen van de nieuwe RTX 3070 Ti en RTX 3080 Ti. Dankzij grotere leveringen zijn er meer kaarten beschikbaar en willen winkels dus ook meer kaarten verkopen, zodat ze niet met voorraden blijven zitten. Het verlagen van de prijzen is daar uiteraard een effectief middel voor.

De inkoopprijzen blijven intussen stabiel. Dat betekent dat winkels weliswaar nog enige ruimte hebben om de prijzen te verlagen, maar onmogelijk in de buurt kunnen komen van de officiële adviesprijzen. Als de toelevering dusdanig goed wordt dat shops terug zouden keren naar hun gebruikelijke, flinterdunne marges, dan zouden ze een GeForce RTX 3070 naar schatting van Tweakers kunnen verkopen voor ongeveer 800 euro. Dat is nog bijna 300 euro meer dan de adviesprijs van 519 euro die Nvidia bij de introductie opgaf voor de RTX 3070.

Gaat de adviesprijs ooit nog gehaald worden?

Als we willen dat de prijzen verder richting de adviesprijs dalen, dan moet er dus meer gebeuren dan alleen maar betere verkrijgbaarheid. Concreet zou er van de inkoopprijs van een complete RTX 3070-videokaart dan nog ongeveer 200 euro (ex. btw) af moeten. De vraag is of dat kan. Naar wij begrijpen kosten de gpu en geheugenchips samen voor een fabrikant al bijna net zoveel als Nvidia's adviesprijs - en dan moet er nog een pcb onder, een koeler op en een doos omheen. Bovendien moet de kaart dan nog van China naar hier komen, tegen hogere verzendtarieven dan voorheen gebruikelijk was.

De diverse bronnen die we de afgelopen dagen spraken, twijfelen er allemaal aan of de adviesprijs van de verschillende GeForce RTX 3000-videokaarten ooit nog zal worden behaald. Als de problemen bij de toelevering worden opgelost en alle schakels in de keten van fabrikant tot consument weer genoegen gaan nemen met kleine marges, zou een consumentenprijs van 650 tot 700 euro voor een GeForce RTX 3070 op termijn wellicht haalbaar zijn - tegen het einde van dit jaar bijvoorbeeld. Maar of de adviesprijs van 519 euro nog werkelijkheid zal worden voordat de RTX 30-serie weer wordt opgevolgd? Daar hebben we op basis van onze gesprekken een hard hoofd in.

