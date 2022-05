Intel kondigt zuinige blockchainaccelerator aan voor cryptomining

Intel stapt officieel in de wereld van cryptovaluta met een eigen blockchainaccelerator. De chip moet per watt meer dan 1000 keer beter presteren dan een mainstream gpu wat betreft bitcoin-mining. Het bedrijf levert vanaf later dit jaar aan specifieke partners.

De focus van de accelerator zou vooral liggen op de efficiënte berekening van SHA-256-algoritmes die nodig zijn om digitale munten als bitcoin te delven. Intel wil naar eigen zeggen bijdragen aan een 'open blockchainecosysteem en het vooruit helpen van de bijbehorende technologie op een verantwoorde, duurzame manier'.

Hoewel Intel weinig technische informatie over de blockchainaccelerator prijsgeeft, komt alle officiële informatie overeen met de details rondom de 'Bonanza Mine'-asics die in januari opdoken. Intel maakt meer informatie bekend tijdens de International Solid State Circuit Conference (ISSCC), beginnend vanaf 20 februari.

De blockchainaccelerators zijn niet bedoeld voor consumenten. Intel kondigt in dezelfde blogpost enkele partners aan, waaronder Argo Blockchain, Jack Dorseys BLOCK en GRIID Infrastructure. Dergelijke klanten zouden op zoek zijn naar schaalbare manieren om de blockchain van grote cryptovaluta te faciliteren.

Volgens Intel vergen blockchains 'enorme hoeveelheden rekenkracht, wat zich helaas vertaalt in een enorm hoog energieverbruik'. Om dat te kwantificeren: een enkele bitcointransactie zou in 2020 een uitstoot van 402kg CO2 veroorzaken, aldus de Nederlandsche Bank. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden stoot ongeveer 611kg CO2 per maand uit. Bitcoin zou in totaal jaarlijks voor meer CO2-uitstoot zorgen dan bijvoorbeeld heel Finland, Zweden of Portugal.