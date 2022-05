Intel maakt details bekend van eerste generatie Bonanza Mine cryptomining-asic

Intel onthult dat de Bonanza Mine-asic een hashrate van 40TH/s kan behalen. De cryptominingmachine wordt aangedreven door BMZ1-chips, maar het bedrijf verkoopt ondertussen al asics met een niet nader beschreven tweede generatie miningchip.

De eerste generatie Bonanza Mine-asic bestaat uit 300 BMZ1-miningchips, verdeeld over 4 hashboards, zo meldt Tom's Hardware na een presentatie van Intel op de ISSCC 2022. Iedere individuele chip is grofweg 14,16 vierkante millimeter groot. Intel hanteert een dergelijk minuscuul formaat omdat dit grotere yields bij de productie en een hogere die-dichtheid op de daadwerkelijke wafer mogelijk maakt. De BMZ1-chips worden op 7nm gebakken, al is niet duidelijk wie de daadwerkelijke producent is.

Een geheel Bonanza Mine-asic zou met een vermogen van 3600 watt een rekenkracht van 40 terahash per seconde kunnen behalen. Volgens Tom's Hardware is dit vergeleken met prominente concurrenten ondermaats; de Bitmain Antmienr S19j Pro heeft een hashrate van 104TH/s met een vermogen van 3068 watt. De S19j XP, het nieuwste model van de fabrikant, behaalt 140 terahash per seconde op 3010 watt.

Intel liet bij de initiële onthulling al weten een energiezuinig asic te willen maken. Er zijn meerdere profielen beschikbaar om het energieverbruik en de bijbehorende hashrate aan te passen. Ondertussen worden nieuwe veries van de Bonanza Mine al met BMZ2-chips uitgerust. Het is niet bekend of de doorontwikkelde BMZ1-chips radicaal andere specificaties hebben. Intel verkoopt de mining-asics vooralsnog alleen aan partners, waaronder Argo Blockchain, Jack Dorseys BLOCK en GRIID Infrastructure.