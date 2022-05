Panasonic presenteert Lumix GH6-camera met 5,7k-filmfunctie en ventilator

Panasonic introduceert de Lumix GH6, een microfourthirdscamera gericht op filmmakers. Het toestel krijgt een nieuwe 25,2-megapixelsensor en kan video's maken in maximaal een 5,7k-resolutie. In 4k haalt het toestel tot 120fps. De camera kost 2199 euro.

In de 5,7k-modus maakt de camera video's met een resolutie van 5728x3024 pixels, met een 17:9-verhouding. De Panasonic Lumix GH6 doet dat met maximaal 30fps in ProRes 422 HQ- of ProRes 422-formaat. Dat resulteert in video's met een bitrate van 1,9Gbit/s of 1,3Gbit/s.

Daarnaast biedt de GH6 tal van andere opties en bitrates, waaronder 5,7k-video met 60fps of 4k met 120fps in 10bit met 4:2:0-codering. In full-hd-resolutie loopt de framerate op tot 300fps, voor slow-motionvideo's. Het toestel heeft ook een anamorfische modus, waarin 5,8k-opnames met een 4:3-beeldverhouding kunnen worden gemaakt.

Panasonic voorziet de camera van een ventilator aan de achterkant om de sensor te koelen. De opnametijd is daardoor onbeperkt. De nieuwe 25,2-megapixelsensor is voorzien van vijfassige beeldstabilisatie in de behuizing. Ook daarvoor gebruikt Panasonic een nieuw systeem en dat zou goed zijn voor tot 7,5 stops aan beeldstabilisatie. Het stabilisatiemechanisme wordt ook gebruikt voor een hogeresolutiefotomodus. Daarin maakt de camera acht foto's terwijl de sensor steeds iets verschoven wordt, om deze te combineren tot een 100-megapixelfoto.

De 823 gram wegende behuizing is stof- en spatwaterdicht en is voorzien van een CFexpress Type B-kaartslot en een SD-kaartslot voor UHS II V90-kaartjes. De camera heeft een kantelbaar 3"-touchscreen en een oledzoeker met 3,68 miljoen beeldpunten.

Panasonic belooft later met een firmware-update onder andere ProPres-opname in 4k- en fhd-resoluties toe te voegen. Ook moet er ondersteuning komen voor opnemen op een externe ssd via usb. Wanneer dergelijke functionaliteit wordt toegevoegd, is nog niet bekend.

De Lumix GH6 is vanaf maart te koop voor een adviesprijs van 2199 euro. Een kit met 12-60mm f/3.5-5.6-objectief kost 2499 euro en een kit met een 12-60mm f/2.8-4.0 krijgt een adviesprijs van 2799 euro.