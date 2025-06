CompactFlash-organisatie kondigt CFexpress 4.0 met hogere snelheid van 8GB/s aan

De CompactFlash Association heeft CFexpress 4.0 aangekondigd, opslagkaarten voor professionele foto- en videocamera's. De nieuwe kaarten gebruiken nieuwere PCIe- en NVMe-versies, waardoor de theoretische doorvoersnelheid is verdubbeld.

De CFexpress 4.0-kaarten ondersteunen PCIe Gen 4 en NVMe 1.4c. Bij de voorganger, de CFexpress 2.0-standaard, was dit PCIe Gen 3 en NVMe 1.3. Daardoor ondersteunt het grootste Type C-kaartje een theoretische maximale doorvoersnelheid van 8GB/s. Voorheen was dit 4GB/s. Overigens hebben de kleinere kaartjes minder PCIe-lanes, waardoor de theoretische maximale snelheid bij deze kaarten lager ligt.

Net als de 2.0-standaard heeft de nieuwe versie drie formfactors. Deze zijn hetzelfde als voorheen. De 4.0-standaard gebruikt ook dezelfde fysieke interface als bij 2.0, waardoor de standaard backwardscompatible is. Dit betekent ook dat bedrijven sneller over zouden kunnen stappen naar de nieuwe standaard, aldus de CFA. Door de hogere snelheden kunnen fotografen en videomakers hogere resoluties, framerates en kleurdiepte gebruiken, stelt de CFA.

Het is niet duidelijk wanneer de eerste CFexpress 4.0-producten op de markt zullen verschijnen. Aan CFA doen ruim tachtig bedrijven mee. De eerdere 2.0-standaard verscheen in 2019. Onder meer Sony, Canon en Nikon gebruiken de standaard in hun producten. De bedrijven gebruikten tot nu toe alleen de Type A- en Type B-formfactors; de grotere Type C-formfactor met de hoogste theoretische snelheden is tot nu toe niet gebruikt.