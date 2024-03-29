Nikon: geen grote wijzigingen in productline-up van Red na overname

Camerafabrikant Nikon heeft toegezegd dat de huidige productline-up, diensten en lopende partnerschappen van Red ongewijzigd blijven na de overname. Klanten van Red kunnen bij de fabrikant blijven aankloppen voor reparaties, garantie en de klantenservice.

Nikon heeft een korte verklaring gegeven aan fotografienieuwssite Newsshooter waarin het toezegt dat er na de overname 'niets zal veranderen aan Reds aanbod'. Red bracht vorige week een soortgelijk bericht naar buiten, dat nu door Nikon wordt bevestigd.

Red is eerder deze maand akkoord gegaan met een overnamebod van Nikon. Hoe hoog het bedrag is dat Nikon heeft geboden, is niet bekend.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 12:50 31

29-03-2024 • 12:50

31

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Reacties (31)

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KoningSlakkie 29 maart 2024 13:42
Hoewel er voor RED wellicht weinig zal veranderen, gaat vooral Nikon hier waarschijnlijk mee vooruit omdat ze nu Internal N-Raw kunnen aanbieden op hun Nikon camera's zonder aangeklaagd te worden door RED vanwege inbreuk op patenten op het gebied van compressie technieken.

nieuws: Red klaagt Nikon aan vanwege vermeende inbreuk op videocompressiepate...

Nikon is nu een beetje een meme als de potatoe camera binnen de de camera-wars tussen de Sony, Canon en Nikon fanboys. Met N-RAW kunnen ze wel echt markt aandeel winnen op de professionele markt. Alleen nu het nog steeds logisch om een Canon te hebben icm RED ivm canon lens mounts.

[Reactie gewijzigd door KoningSlakkie op 22 juli 2024 14:04]

Mlazurro
@KoningSlakkie29 maart 2024 15:01
Die inbreuk was ondertussen al van tafel geveegd wegens te absurd. Wat er achter de schermen beslist is met die case dismissed, is natuurlijk niet publiek gemaakt.

"Patent op interne compressie van RAW video". Je kan zo ook een vaag patent hebben op "wagen met elektrische motor" ...
Kevinp @Mlazurro29 maart 2024 15:25
Nu kunnen ze ook de RED raw met "inbreuk" doen. Immers is het van hunzelf.
litebyte @Kevinp29 maart 2024 17:22
Exact . Ik acht de kans wel heel groot dat Nikon over niet al te lange tijd uitkomt met een cinema lijn van lenzen.
honey @KoningSlakkie31 maart 2024 16:36
Laten we Nikon nog maar even de 'potato' noemen. Dat zal zeker schelen in de prijs. Ik bezit zowel een Nikon Z9 als een Zf, en beide zijn uitstekende camera's. Ik film regelmatig met de Z9, en de kwaliteit is echt heel goed. Natuurlijk kan het dynamisch bereik en de latitude niet vergeleken worden met een Arri Alexa, maar die is dan ook vijftien keer zo duur. Vergeleken met Sony en Canon bieden ze aanzienlijk meer kwaliteit voor de prijs. De overname samen met RED is interessant; ik ben benieuwd wat deze zal brengen.
Spykie 29 maart 2024 13:11
Red? Wat is Red, anders dan de kleur Rood?
:+
ChojinZ @Spykie29 maart 2024 13:22
Grote kans dat je wel degelijk bekend bent met het werk van RED:
https://www.imdb.com/list/ls079164571/
:)
cantate @ChojinZ29 maart 2024 13:53
niet zo relevant, maar de lijst van REDsite zelf is flink langer: https://www.red.com/shot-on-red?sort=release_date_us%3Aasc
i7x @Spykie29 maart 2024 13:22
Weet er niet zo veel vanaf, maar volgens mij is Red een beetje de gouden standaard van filmcamera's. Extreem duur, maar gangbaar in de grote studios.
Koetjes Reep @i7x29 maart 2024 13:34
Ze zijn dacht ik de directe concurrent van Arri; die volgens mij wel vaker gebruikt worden dan RED vooralsnog
Mlazurro
@Koetjes Reep29 maart 2024 14:56
RED is helemaal niet op het niveau van Arri. RED is op globale schaal een heel klein bedrijf met amper 400 werknemers.

Arri & Sony zijn de top, RED zit in de categorie eronder. Ze hebben wel wat teweeg gebracht in de branche door 4K aan te bieden in een compacte gestroomlijnde setup, dat wel. Ze zouden ook de overgang van analoge cinema naar digitaal versneld hebben.
Frame164 @Koetjes Reep29 maart 2024 15:46
Niet vergelijkbaar met Arri, dat ligt echt een aantal niveaus hoger dan RED.
ChopperGunnerNL @i7x29 maart 2024 13:58
Het is een standaard maar zeker niet de gouden. Daar denken ze in Hollywood wellicht anders over maar hier binnen Europa is RED best wel impopulair. ARRI daarentegen wordt wereldwijd wel gezien als de kroonjuweel van cinema camera’s, al is dit ook deels subjectief.
Sony volgt hierin met hun eigen line up aan cinema camera’s, met name de VENICE, die ook vrij populair is binnen de wereld.
PVDK007 @i7x29 maart 2024 16:52
Red is zeker geen gouden standaard maar het is wel een standaard in de filmwereld. Arri, Panavision in rental en lenzen, Sony en Kodak zijn toch wel de gouden standaarden in de filmwereld.
honey @i7x31 maart 2024 16:30
Arri wordt vaker gebruikt. De Sony Venice-lijn is ook bekend. Red heeft een kleiner marktaandeel. De reden hiervoor is niet alleen de kwaliteit, maar ook de beschikbaarheid bij verhuurbedrijven. De high-end filmindustrie is behoorlijk conservatief.
Kevinp @Spykie29 maart 2024 13:18
een high end film camera ipv foto camera.

Nikon maakt nu film camera met canon mount :-P.
mr.Millenarian @Kevinp29 maart 2024 13:52
De mount is van minder belang. RED is nu compatible te maken voor Angenieux, Canon, Cooke, Fujinon, Hawk, Laowa, Leitz, Schneider, Sigma, Zeiss en Tokina lenzen. Ik denk dat Nikon ook graag in dit rijtje had willen staan, want vooral prime lenzen voor filmcamera's zijn erg dure paradepaardjes waar vast ook flink geld mee te verdienen valt. Net als met de peperdure camera's zelf trouwens.
jorisjan @Spykie29 maart 2024 13:22
RED is een fabrikant van hoogwaardige (film)camera’s, veelgebruikt in o.a. hollywood.
Accretion @Spykie29 maart 2024 13:32
Een 'filmcamerafabrikant', aldus Tweakers.
MiesvanderLippe 29 maart 2024 13:19
Meestal is dat geruststellend maar zou Red er geen baat bij hebben als ze dingen wel anders gingen doen? Zou het niet leuker zijn als ze iets revolutionairs gingen doen met de overname?
joop99 29 maart 2024 13:43
Standaard mededeling na een overname om klanten die voor een aankoop staan niet af te schrikken. De echte vraag is het waarom van de overname (where is the profit?), ik ken de markt niet maar misschien iemand die dit kan toelichten.
Maintake @joop9929 maart 2024 14:45
Mischien iets te doen met N-RAW. Nu kunnen ze die ook gebruiken voor meer mainstream camera's.
Mlazurro
@Maintake29 maart 2024 15:04
Die patentinbreuk aanklacht was al dismissed. Dit lijkt mij meer een combinatie van RED die het wat minder doet financieel (?) en Nikon die graag een tech portfolio overneemt zodat ze zelf geen R&R moeten doen om uit te breiden in de cine kant van de cameramarkt. Want Nikon heeft hiermee uiteraard ook de global shutter tech binnen, om de concurrentie verder aan te gaan met Sony & Canon.
Frame164 @joop9929 maart 2024 15:51
De reden lijkt me heel simpel: er is geen groei (eerder een krimp) in de traditionele camerabusiness van Nikon maar voor hoge kwaliteit filmcamera's is er nog wel groei. Bovendien kunnen ze dan meer objectieven gaan verkopen. En voor dit soort toepassingen heb je het niet over plastic zoomlensjes van 399 euro maar om hoge kwaliteitsspullen.

Bijkomend voordeel is dat je met professionele spulleboel meestal betere marges kunt halen omdat door de potentiele klanten kwaliteit belangrijker is dan de laagste prijs.
litebyte @Frame16429 maart 2024 18:51
Je ziet dat de producten gericht op de professionele gebruiker redelijk stabiel blijven, het is de lage en midden markt waar heel veel aanbieders zijn, en een terugloop in verkopen.

Als je kijkt naar de Z9 en Z8 - beide gericht op (semi)professioneel gebruik, dan zie je beide camera's al zijn gefocussed op zowel foto als film toepassingen, met functionaliteit en kwaliteit die prima toepasbaar is voor professionele pro.
martijnvanegdom @joop9929 maart 2024 16:01
De markt voor traditionele mark voor camera’s is kleiner en kleiner geworden. Het lage segment (point en shoot’s etc) is vrijwel volledig weggevaagd door de smart phone.

Waar nog groei ruimte zit is aan de bovenkant van de markt en dan met name in het video segment.

Voor veel YouTube creators is een smartphone te beperkt maar een filmstudio camera te veel. In dit segment zijn Canon en Sony sterk vertegenwoordigd, maar Nikon niet. De laatste generatie high-end Nikon’s zijn geweldige foto camera’s maar qua video lopen ze achter.

Red camera’s zijn voor YouTube creator echt het top segment (Linus Tech Tips heeft er bijvoorbeeld gebruik van gemaakt).

Ik denk dat Nikon Red heeft gekocht om zo de video mogelijkheden van hun traditionele foto camera te verbeteren..
Neocortex-re 29 maart 2024 14:21
Niet zo verbazend dat ze het aanbod van beide merken gelijk laten. Ik vind het een overname die wat lastig te duiden is. Verschillende markten, verschillende producten. Korte termijn synergie zit er niet echt in.
Sony staat wel veel beter gepositioneerd zo is de afgelopen jaren gebleken. Eén lensmount met een korte flange die in te zetten is in de markt van consument tot high end. Het heeft ze geen windeieren gelegd. Nikon maakt inmiddels weer hele mooie spullen (na een donkere periode) maar tussen het geweld van Canon en Sony krijgen ze niet de aandacht en het marktaandeel waar ze met hun kwaliteit misschien wel recht op zouden hebben.
Filmen met een Nikon? Ja natuurlijk, maar: er is geen cine-glas en de vorm blijft die van een fotocamera. Twee zaken die een deel van de markt niet wil.

Nikon kan nu met de overname van Red op termijn ook naar integratie toe werken. Simpel is het nog niet. Een Red camera met een Nikon FZ Mount lijkt een prima idee. Een vervelend detail: Red maakt geen cine glas, Nikon ook niet. Cine glas met FZ Mount bestaat niet voor zover ik weet. De markt waar Red in opereert gebruikt bovendien bij voorkeur PL Mount. Nou is dat allemaal met adapters op te lossen, maar toch. Natuurlijk kan Nikon cine objectieven gaan bouwen. Maar die markt is al best verzadigd.

Het is een overname die vooral ingegeven lijkt om voldoende massa te houden op lange termijn om mee te kunnen blijven doen. De onderkant van de cameramarkt is/ wordt door smartphones opgegeten. Of ze er vlot camera's meer door gaan verkopen, ik betwijfel het. Heel pijnlijk blijft dat ze laat op het feest arriveren.
Frame164 @Neocortex-re29 maart 2024 15:53
Maar juist omdat ze nu RED in huis hebben kunnen ze de cinelens markt gaan aanboren. En dat laatste is altijd relatief. Sommige merken zijn nooit als eerste maar zijn dan weer op andere gebieden beter.
Villean 29 maart 2024 17:05
Dat is toch altijd zo na over namen. We houden beide bedrijven op zich zelf. En dan na 2 a 3 jaar gaat er toch een over op de ander....
verbaanr 30 maart 2024 09:02
Ik snap de overname wel. De markt van consumentencamera's wordt steeds kleiner. Nikon is veel kleiner dan Canon en Sony. Sony is natuurlijk ook een veel breder concern. Dus of ze moeten de komende jaren steeds verder afslanken of een strategische koerswijziging doorvoeren. Ze proberen zich denk ik nu te positioneren in de richting van de professionele markt. Ik zou als ik Nikon was juist niet al teveel willen integreren. Zoek de synergie op, maar ga van Red niet een Japans bedrijf maken. Als dit de lijn is en ze hebben de mogelijkheid zou een overname van een bedrijf als Hasselblad of Phase One ook nog een optie zijn.
rickvdvulkaan 30 maart 2024 10:00
Ik begrijp de opmerkingen niet over dat arri de top is en RED een aantal niveau s minder is. Wat maakt het niveau lager aan een RED dan? Ik heb met beiden heel veel gewerkt, en we hebben uiteindelijk gekozen om een red aan te schaffen zo'n 10 jaar terug, en 4 jaar terug. Het werkt fantastisch, stevig, robuust, makkelijk te bedienen, de highlight rolloff is prachtig, en op het RAW vlak is het natuurlijk onverslaanbaar. Bij het editen en graden loopt het al lekker zonder proxies. Arri is ook prachtig. Dat ze een groter bedrijf zijn met net wat meer vingers in de pap interesseert me dan weer minder.

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