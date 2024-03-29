Nikon: geen grote wijzigingen in productline-up van Red na overname

Camerafabrikant Nikon heeft toegezegd dat de huidige productline-up, diensten en lopende partnerschappen van Red ongewijzigd blijven na de overname. Klanten van Red kunnen bij de fabrikant blijven aankloppen voor reparaties, garantie en de klantenservice.

Nikon heeft een korte verklaring gegeven aan fotografienieuwssite Newsshooter waarin het toezegt dat er na de overname 'niets zal veranderen aan Reds aanbod'. Red bracht vorige week een soortgelijk bericht naar buiten, dat nu door Nikon wordt bevestigd.

Red is eerder deze maand akkoord gegaan met een overnamebod van Nikon. Hoe hoog het bedrag is dat Nikon heeft geboden, is niet bekend.