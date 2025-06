Nikon neemt filmcamerafabrikant Red over

Nikon neemt concurrent Red over voor een niet-genoemd bedrag, zo maakt het bedrijf bekend. Red is een fabrikant van professionele camera's, die gebruikt worden voor digitale cinematografie. Red wordt na de overname een dochterbedrijf van Nikon.

Met de acquisitie hoopt Nikon de snelgroeiende markt van professionele digitale cinematografische camera's uit te breiden, zo laat het bedrijf in een aankondiging weten. "De expertise van Nikon op het gebied van productontwikkeling, uitzonderlijke betrouwbaarheid en know-how op het gebied van beeldverwerking, optische technologie en gebruikersinterfaces, samen met de kennis van Red op het gebied van cinematografische camera's, beeldcompressietechnologie en kleurwetenschap, maakt de ontwikkeling van onderscheidende producten in de markt voor professionele digitale bioscoopcamera's mogelijk", aldus Nikon.

De relatie tussen Nikon en Red was in het verleden minder warm. In 2022 stonden de twee fabrikanten voor de rechter nadat Red een zaak aanspande tegen Nikon voor het vermeende gebruik van gepatenteerde videocompressietechnologie. Nikon zou sinds de firmware-update 2.0 voor zijn Z9-camera inbreuk maken op diverse patenten van Red. Nikon stelde echter dat de patenten nooit aan Red toegekend hadden moeten worden. Afgelopen april besloten de twee bedrijven echter gezamenlijk om van de zaak af te zien.