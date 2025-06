Nikon introduceert Z8-systeemcamera met 45,7MP-fullframesensor voor 4599 euro

Nikon heeft de Z8-systeemcamera aangekondigd. Het apparaat heeft een fullframe-CMOS-sensor van 45,7 megapixel. De camera lijkt qua functionaliteit op de Nikon Z9 maar heeft een kleinere behuizing. De Z8 is vanaf eind mei 2023 verkrijgbaar voor 4599 euro.

De Nikon Z8 is een systeemcamera zonder mechanische sluiter en is uitgerust met een fullframe-CMOS-sensor van 45,7 megapixel. Die sensor wordt ook gebruikt in het duurdere Z9-model. De Z8 kan in raw-formaat twintig beelden per seconde in burst schieten. In jpeg-formaat wordt dit 30bps. Wanneer de resolutie wordt gecropt tot 11 megapixels, kan de Z8 tot 120 bps in burst schieten met een maximum van duizend beelden aaneensluitend in de buffer.

De camera beschikt over de Expeed 7-processor en maakt gebruik van AI om mensen, dieren en voertuigen te herkennen. Ook biedt de camera hoofd-, gezichts- en oogdetectie voor een nauwkeurige scherpstelling. Wat betreft sluitertijd loopt het bereik van 1/32000 tot 30 seconden. In de handmatige modus is de sluitertijd te verlengen naar 900 seconden. De iso-waarde loopt van 64 tot 25600, behalve in Hybrid Log Gamma, dan is de minimale iso-waarde 400. De Z8 heeft 493 single-point-autofocuspunten.

Voor fotografen die hdr-beelden willen maken, kan de Z8 naast het raw- en jpeg-formaat ook foto's schieten in 10-bit High Efficiency Image File-formaat. Nikon heeft de viewfinder van de Z9 overgenomen in de Z8. Die heeft een resolutie van 1280x960 pixels. Doordat de camera gebruikmaakt van een gestapelde sensor, zou de Z8 volgens Nikon bijna geen rolling shutter-vertekening vertonen.

Wat betreft video kan de systeemcamera van Nikon in 8K opnemen met 60fps en 4K met 120fps in het N-Raw-formaat, een gecomprimeerd 12-bits RAW-codec. Verder ondersteunt de Z8 video-opnamen in H.264-, H.265-, ProRes RAW HQ- en ProRes 422 HQ-formaat. Om warmteontwikkeling te verminderen, is de maximale opnameduur anderhalf uur.

De Z8 heeft twee kaartsloten, een voor UHS II-kaarten en een voor CFexpress type B-kaarten. Ook beschikt de Z8 over twee USB-C aansluitingen waarmee de accu op kan worden geladen en data kan worden overgedragen. Daarnaast heeft de Z8 een fullsize hdmi-aansluiting en twee 3,5mm-aansluitingen voor het gebruik van een koptelefoon en externe microfoon. Ook heeft de Z8 een weerbestendige afdichting. Volgens Nikon zou de batterijduur goed moeten zijn voor het schieten van 700 foto's op een acculading. Inclusief die accu weegt het apparaat 910 gram. Qua connectiviteit beschikt de Nikon over Bluetooth 5 en 802.11ac wifi.

De Z8 is vanaf eind mei 2023 verkrijgbaar voor 4599 euro. De optionele battery grip, de MB-N12, is vanaf eind mei 2023 verkrijgbaar en moet 399 euro gaan kosten.