Canon introduceert EOS R8-fullframesysteemcamera in compacte behuizing

Canon heeft met de EOS R8 een instapmodel fullframesysteemcamera aangekondigd. De camera is gebaseerd op de EOS R6 Mark II, maar heeft een compacter ontwerp. De camera beschikt over een fullframe-cmos-sensor van 24,2 megapixel.

Door de compacte behuizing is de EOS R8 Canons lichtste fullframesysteemcamera tot nu toe met een gewicht van 461 gram. De Digic X-processor die te vinden is in duurdere modellen zoals de R3 en R6 Mark II, zit ook in deze R8. Dat maakt dat de camera in staat is om maximaal 40bps in burst te schieten in de stille modus. Met de firstcurtainsluitermodus wordt dit gereduceerd tot 6bps.Ter vergelijking, de R6 Mark II kan dit met 12bps. De R8 heeft een enkel kaartslot voor UHS II-kaarten. Het is mogelijk om tot 100 foto's in zowel raw als jpeg-formaat achter elkaar te schieten. De standaard iso-waarde loopt op tot 102400 en is uit te breiden tot 204800.

Wat video betreft is de R8 in staat om 6k oversampled in 4k op te nemen met 60fps. Hij doet dit in Canon Log 3 bij 10bit-YCbCr-4:2:2-H.265- of 10bit-HDR PQ-formaat met een maximale opnameduur van twee uur. Slowmotionopnames zijn ook mogelijk op 180 en 120fps met een respectievelijke opnameduur van 20 en 30 minuten.

Het autofocussysteem van de camera is het Dual Pixel CMOS AF II-systeem dat hetzelfde is als in de R5 en R6 van Canon en 1053 autofocuspunten heeft. De R8 maakt gebruik van AI om mensen, dieren en voertuigen te herkennen. Ook biedt deze hoofd-, gezichts- en oogdetectie voor een nauwkeurige scherpstelling. Om focus breathing tijdens bewegende opnamen tegen te gaan, heeft de EOS R8 een functie die veranderingen in de beeldhoek compenseert bij het aanpassen van de scherpstelafstand.

Eerdere systeemcamera's van Canon konden tijdens het filmen in 4k na verloop van tijd oververhit raken. Canon claimt dat bij een starttemperatuur van 23 graden Celsius minimaal een half uur achter elkaar gefilmd kan worden in de 4k-modus. In andere modi is er volgens Canon geen limiet door warmteontwikkeling.

De Canon EOS R8 is vanaf april te koop en krijgt een adviesprijs van 1819 euro. De kitlens die bij de R8 komt, de RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM, moet 409 euro gaan kosten.