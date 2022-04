Canon kondigt EOS R5 C aan met fullframesensor en actieve koeling

Canon introduceert zijn EOS R5 C. Deze systeemcamera beschikt over dezelfde fullframesensor met 45-megapixelresolutie als de huidige EOS R5, maar krijgt onder meer een fan voor actieve koeling, die 8k-video-opnames zonder tijdslimiet mogelijk maakt.

De Canon EOS R5 C is hiermee een op video-gerichte variant van de huidige EOS R5. De camera beschikt niet over in-body beeldstabilisatie, in tegenstelling tot de gewone EOS R5. De nieuwe variant wordt wel voorzien van een grotere behuizing met een gewicht van 680 gram en een fan voor actieve koeling. Daarmee kan de camera volgens Canon 'zonder beperkingen' 8k-video's opnemen. In een persbericht spreekt het bedrijf over 'urenlange' 8k-opnames. Bij de gewone EOS R5 was dat niet mogelijk.

De systeemcamera krijgt volgens Canon ook bepaalde filmfuncties van camera's uit de Cinema EOS-serie. Daarmee krijgt de camera ook eenzelfde Cinema EOS-interface en extra filmopties. Canon introduceert bijvoorbeeld nieuwe raw-opties: RAW HQ, RAW ST en RAW LT. De EOS R5 C ondersteunt daarbij een framerate van maximaal 60fps wanneer een externe voeding wordt gebruikt, of 30fps op batterijen. De camera kan daarnaast intern 12bit-raw-beelden vastleggen met een bitrate van maximaal 2,6Gbit/s. De EOS R5 C ondersteunt ook hdr in hlg- en pq-formats. Via een externe recorder kunnen 8k30-video's opgenomen worden met Apple ProRes RAW.

Qua fotografie beschikt de camera wederom over een 45-megapixelsensor. De EOS R5 C krijgt een maximale burst van 20fps met elektronische sluiter of 12fps met een mechanische shutter. Aan de achterkant zit een kantelbare 3,2"-lcd en de camera beschikt ook over een elektronische oledzoeker van 0,5" met een resolutie van 5,76 miljoen beeldpunten. Daarbij spreekt Canon over twee kaartslots: een voor CFexpress 2.0-kaarten en een SD-kaartlezer. De Canon EOS R5 C komt in maart beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 5030 euro.