Analist: Apple brengt nieuwe iPhone SE met 5G in april of mei uit

Apple brengt zijn volgende iPhone SE-telefoon mogelijk uit in april of mei. Dat meldt Ross Young van analistenbureau Display Supply Chain Consultants. De telefoon zou de iPhone SE+ 5G heten en wederom een 4,7"-lcd krijgen.

Ross Young meldt op Twitter dat Apple de nieuwe iPhone SE vermoedelijk in de tweede helft van april of begin mei uitbrengt. De analist schrijft daarbij dat de productie van schermen voor de nieuwe smartphone deze maand beginnen. De telefoon zelf zou vanaf maart geproduceerd worden en leveringen volgen in de maand daarop, aldus Young.

Deze releaseperiode komt overeen met eerdere berichten. Mark Gurman van Bloomberg, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen Apple, meldde eerder deze week op Twitter dat Apple een nieuwe iPhone SE met 5G in de lente aankondigt tijdens een Apple-event. De twee voorgaande iPhone SE-modellen kwamen beide ook in de lente uit; de eerste iPhone SE verscheen in maart 2016 en het huidige model kwam in april 2020 beschikbaar.

Er gaan al langer geruchten rond over een nieuwe iPhone SE. Die zou qua ontwerp gelijk zijn aan het huidige model uit 2020, maar over een nieuwere soc en 5G-ondersteuning beschikken. Ross Young meldde eerder deze week al dat de telefoon mogelijk beschikbaar komt onder de naam iPhone SE+ 5G. Ondanks de '+' in de naam, zou de telefoon echter geen groter scherm krijgen. In plaats daarvan wordt wederom een 4,7"-lcd verwacht. Een grotere iPhone SE met 5,7"-scherm volgt mogelijk volgend jaar, meldde Young tegelijkertijd.