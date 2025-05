Ming-Chi Kuo: Apple annuleert plannen voor iPhone SE 4

Apple is niet langer van plan om een vierde versie van de iPhone SE uit te brengen, claimt analist Ming-Chi Kuo. Volgens hem heeft de fabrikant aan de toeleveringsketen laten weten dat de productie- en leveringsplannen voor de telefoon geannuleerd worden.

De iPhone SE 4, die naar verluidt in 2024 had moeten verschijnen, zou de eerste zijn met de interne 5G-modem van Apple, beweert Kuo. Volgens hem werken deze modems nog niet zo goed als die van Qualcomm, de fabrikant die momenteel de iPhone-modems maakt. Apple zou daarom bij wijze van proef diens modem willen testen in een lager telefoonsegment, alvorens te bepalen of deze ook gebruikt gaat worden in de iPhone 16. Kuo verwacht dat Qualcomm in ieder geval voor de iPhone 16-serie nog de modems zal blijven leveren, nu de SE 4 niet langer uitgebracht gaat worden.

Eerder voorspelde de analist al dat Apple zou overwegen om de iPhone SE 4 intern uit te stellen of te annuleren. Volgens hem komt dit doordat de midden- en lagesegmenttelefoons, waaronder de SE 3, beneden verwachting werden verkocht. Bovendien zou de prijs voor de SE 4 voor een budgettelefoon waarschijnlijk vrij hoog uitvallen, schreef de analist, omdat er gekozen zou zijn voor een fullscreenontwerp, zonder fysieke homeknop. Ook zou het vermijden van 'onnodige nieuwe productontwikkelingskosten' ervoor zorgen dat Apple de uitdagingen van de economische recessie het hoofd kan bieden.