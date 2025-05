Gerucht: Apple wil vanaf 2025 eigen bluetooth- en wifichip gebruiken in iPhones

Apple is van plan om vanaf 2025 een eigen bluetooth- en wifichip te gebruiken in iPhones, waar het nu nog een Broadcom-chip gebruikt. Zo wil de smartphonemaker minder afhankelijk worden van andere bedrijven. Dat zeggen bronnen van Bloomberg-analist Mark Gurman.

De smartphonemaker werkt naar verluidt al langer aan bluetooth- en wifichips voor in iPhones, maar volgens Gurmans bronnen moeten in 2025 de eerste telefoons verschijnen met de bluetooth- en wifichip. Daarna blijft Apple nog klant bij Broadcom: iPhones gebruiken bijvoorbeeld draadloosladenchips van Broadcom, maar Apple zou ook aan eigen versies van deze chips werken.

Broadcom wilde tegenover Bloomberg niet reageren, maar eerder zei de ceo van het bedrijf, Hock Tan, wel dat hij ervan overtuigd is dat Apple klant van het bedrijf zal blijven. Hij zei te geloven dat Broadcom de beste technologie en de beste waarde kan bieden aan klanten. Klanten zouden daarom geen reden hebben om naar alternatieven te zoeken.

Apple wil sinds een aantal jaar zijn afhankelijkheid van chipfabrikanten verkleinen en ontwikkelde daarom bijvoorbeeld eigen socs voor zijn producten. Het bedrijf werkt ook aan een eigen modem voor in iPhones, waarvoor het Intels modemdivisie overnam. Gurmans bronnen zeggen dat Apple verwacht die modem eind volgend jaar of begin 2025 klaar te hebben. Die Qualcomm-vervanger had dit jaar gepresenteerd moeten worden, maar het ontwikkelen van de chip duurt langer dan verwacht. Zo zouden er onder meer problemen zijn met oververhitting en de accuduur.

De smartphonefabrikant zou de eigen modem geleidelijk willen invoeren, in eerste instantie bij het topmodel. Het zou dan drie jaar duren voor het geen producten meer verkoopt met een Qualcomm-modem. Na 2025 moet een gecombineerde chip verschijnen met wifi, bluetooth en een modem.

Apple is een grote klant van Broadcom en Qualcomm, waardoor het naderende afscheid een grote klap kan betekenen voor deze twee bedrijven. Apple zou verantwoordelijk zijn voor 20 procent van Broadcoms omzet, ofwel 7 miljard dollar in het vorige boekjaar. Bij Qualcomm zou Apple goed zijn voor 22 procent van de omzet, bijna 10 miljard dollar. Qualcomm zei eerder al te verwachten dat zijn Apple-omzet in het boekjaar 2025, dat op 1 oktober 2024 begint, 'minimaal' zou zijn.