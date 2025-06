Qualcomm: iPhones hebben volgend jaar nog geen Apple-modem

Apple geeft in elk geval een groot deel van zijn iPhones volgend jaar nog geen Apple-modem mee, zo zegt chipontwerper Qualcomm. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat het over twee jaar wel afgelopen is met Qualcomm-modems in iPhones.

Qualcomm zegt in de bespreking van zijn jaarcijfers dat het aandeel van Qualcomm-modems in de iPhone volgend jaar hoog blijft. "Voor wat betreft Apple-omzet, we verwachten nu dat we de overgrote meerderheid van 5G-modems voor de 2023-iPhones hebben, terwijl we eerder veronderstelden dat het ging om 20 procent."

Het is al jaren duidelijk dat Apple werkt aan eigen modems. Als onderdeel van een juridisch conflict sloten Qualcomm en Apple jaren geleden een overeenkomst voor het leveren van modems. Dat leidde ertoe dat Intel stopte met modems maken voor smartphones en Apple die divisie overnam.

Qualcomm zegt nu dat de omzet van Apple over twee jaar vrijwel zal wegvallen. "Wij nemen aan dat Apple minimaal aan onze omzet zal bijdragen in het boekjaar 2025", aldus het bedrijf. Het boekjaar 2025 begint bij Qualcomm op 1 oktober 2024, dus op het moment dat vermoedelijk de iPhones van dat jaar zullen uitkomen.

Apple maakt al jaren zijn eigen socs voor iPhones en maakt sinds enige jaren ook de gpu voor in die socs. Behalve Qualcomm maakt ook Samsung modems voor smartphones, die onder meer in de eigen Exynos-socs zitten en in Tensor-socs van Google. MediaTek maakt ook eigen modems voor zijn socs.