Qualcomm: Samsung gaat geen Exynos-socs gebruiken in Galaxy S23-telefoons

Samsung gaat minder of helemaal geen Exynos-socs meer gebruiken in zijn Galaxy S23-telefoons. Dat zegt chipontwerper Qualcomm. Het Amerikaanse bedrijf verwacht in februari en maart meer omzet door de inkomsten van Samsung.

Qualcomm zegt dat het aandeel van Snapdragon-socs in de Galaxy S23-serie omhoog zal gaan ten opzichte van de S22's. Qualcomm noemt specifiek die namen van modellen. Wereldwijd was driekwart van de S22-modellen voorzien van Snapdragon-socs. Enkel de Europese modellen, waaronder die in België en Nederland, hadden een Exynos-soc.

Er deed al eerder een gerucht de ronde dat Samsung de Exynos-socs zou laten vallen in zijn S23-serie en Qualcomm bevestigt dat nu. "We hebben een nieuwe overeenkomst gesloten met Samsung en breiden het gebruik van Snapdragon-socs uit voor toekomstige dure Galaxy-producten voor over de hele wereld." Samsung rust zijn Galaxy S-telefoons sinds jaar en dag al uit met een combinatie van Snapdragon- en Exynos-socs. De vouwbare telefoons in de Z-serie hebben alleen Snapdragon-socs aan boord. De Exynos-socs hebben in de afgelopen jaren een negatief imago opgebouwd vanwege de mindere prestaties op het gebied van processorkracht en mobiel bereik.