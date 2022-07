Gerucht: Samsung Galaxy S23 krijgt alleen versie met Snapdragon-soc

De Samsung Galaxy S23 wordt mogelijk wereldwijd voorzien van de Snapdragon 8 Gen 2-soc en zal niet beschikken over een eigen Exynos-processor. De Zuid-Koreaanse fabrikant gebruikt doorgaans de Exynos-versie in onder meer Europese versies van toestellen in de S-reeks.

De bekende analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Qualcomm waarschijnlijk de enige processorleverancier wordt voor de aankomende Samsung Galaxy S23. De Exynos 2300 die door Samsung wordt gemaakt, kan mogelijk niet met de Snapdragon-equivalent concurreren. Volgens WinFuture-journalist Roland Quandt was de Exynos 2300 eind mei nog wel in ontwikkeling.

Zeventig procent van de Galaxy S22-modellen maakt gebruik van de Snapdragon 8 Gen 1. De overige dertig procent beschikt over de Exynos 2200 met AMD's Xclipse 920-gpu. De volgende generatie Snapdragon-soc maakt mogelijk gebruik van het 4nm-proces van TSMC.

Door leveringsproblemen werd de Exynos-versie van het toestel in minder landen geleverd dan het jaar ervoor, namelijk enkel in de Europese Unie. In Azië en de Verenigde Staten werd de S22 uitgerust met de soc van Qualcomm.