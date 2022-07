Google test functie in Chrome die batterijduur van apparaten kan verlengen

Google test een nieuwe functie in de Canary- en Dev-versies van Chrome die volgens de techgigant de batterijduur van apparaten kan verlengen. De functie heeft invloed op pagina's die op de achtergrond draaien.

De functie 'quick intensive throttling' moet voorkomen dat achtergrondpagina's overmatig veel batterijduur opslokken. Nu is het zo dat pagina's die in Chrome op de achtergrond worden geladen na vijf minuten worden vertraagd. Met de nieuwe functie worden de JavaScript-timers na tien seconden al beperkt.

Google verwacht dat dit de batterijduur van apparaten kan verlengen. De verlenging van de batterijduur zal over het algemeen van toepassing kunnen zijn op het moment dat er meerdere tabbladen tegelijk worden geopend en de pagina sterk afhankelijk is van JavaScript.

Quick intensive throttling is momenteel alleen beschikbaar in de ontwikkelaarsversies van Chrome. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar wordt in de publieke versie van de browser.