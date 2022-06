Google breidt functionaliteit Chrome-wachtwoordmanager uit naar alle platformen

Google heeft een resem verbeteringen doorgevoerd in de Chrome-wachtwoordmanager. Zo wordt het mogelijk om op alle platformen eigenhandig inloggegevens in te voeren, gesuggereerde wachtwoorden in te stellen en meldingen te zien van gehackte of zwakke wachtwoorden.

Google nam ook het ontwerp van de Chrome-wachtwoordmanager op de schop waardoor de gebruikersinterface tussen de desktopversie en de versie op Android beter op elkaar afgestemd zou moeten zijn. Het bedrijf zorgt er ook voor dat verschillende inloggegevens van een en dezelfde site voortaan automatisch gegroepeerd worden zodat ze eenvoudiger terug te vinden zijn. Om nog sneller toegang te geven tot de wachtwoordmanager, introduceerde Google enkele weken geleden ook al een snelkoppeling naar de wachtwoordmanager die op de Android-homepagina kan gezet worden.

Het wordt voortaan op alle platformen waar de Chrome-wachtwoordmanager op te vinden is, mogelijk om eigenhandig inloggegevens toe te voegen en om sterke wachtwoordsuggesties te ontvangen. Het bedrijf breidt zijn Password Checkup-functionaliteit ook uit zodat gebruikers van alle platformen een melding krijgen wanneer een wachtwoord gehackt is, zwak is of al eerder hergebruikt werd. Android-gebruikers kunnen weldra inloggen op een website via Touch-to-Login, dat is een overlay die op het scherm verschijnt waarmee via één aanraking op een knop ingelogd kan worden.