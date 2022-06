Samsung brengt via Gaming Hub cloudgaming naar televisies en monitoren uit 2022

Samsung heeft zijn Gaming Hub uitgebracht voor smart-televisies en -monitoren uit 2022. Hierdoor kunnen deze apparaten rechtstreeks games streamen via Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Utomik en later ook Amazon Luna.

De Gaming Hub draait op Samsungs eigen besturingssysteem Tizen en biedt passthrough-ondersteuning voor Xbox- en PlayStation-controllers. Er is ook ondersteuning voor bluetoothheadsets waardoor het niet meer nodig is om aparte hardware te kopen. Naast de bovenvermelde diensten wordt het via Gaming Hub ook mogelijk om apps van muziek- en streamingsdiensten te gebruiken.

De Gaming Hub komt voorlopig enkel naar televisies en monitoren die Samsung in 2022 uitbracht. Die toestellen kunnen volgens het bedrijf inkomende streams sneller decoderen door betere hardware. De ondersteunde toestellen bevatten volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant geoptimaliseerde buffertechnologie waardoor de inputlag met 30 procent gereduceerd kon worden ten opzichte van oudere modellen. Het bedrijf belooft een inkomende stream in 4k- of 8k-resolutie en dat door gebruik te maken van AI-upscaling.

De vernieuwde Gaming Hub komt uit in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zuid-Korea en Brazilië. Het is niet duidelijk of, en wanneer, de Benelux aan de beurt is. Begin dit jaar stelde Samsung dat het ook plannen heeft om de Gaming Hub naar eerdere tv-modellen te brengen.