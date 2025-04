Nederlandse gameabonnementsdienst Utomik is gestopt

De Nederlandse gamedienst Utomik is gestopt. Het is niet bekend waarom, maar de makers schrijven op de website dat ze 'lang en hard hebben gevochten, maar dat was helaas niet genoeg'. Utomik zelf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De website van de Nederlandse dienst toont geen informatie meer behalve een afscheidsboodschap. "Het is met een zwaar gemoed dat we moeten laten weten dat Utomik niet langer beschikbaar is", schrijven de makers. Ze danken gebruikers voor steun in de afgelopen jaren.

Het is niet duidelijk waarom de dienst precies is gestopt. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het is ook niet bekend sinds wanneer Utomik niet meer beschikbaar is, maar in de Wayback Machine is te zien hoe de website in ieder geval 20 januari nog beschikbaar was. Het is niet duidelijk hoe dat zit met de dienst zelf of hoeveel gebruikers die had.

Utomik is een van origine Nederlands bedrijf dat zijn software in 2018 uit de bètafase bracht. Utomik bood abonnementen aan waarmee gamers games konden 'streamen', al dekt die term niet volledig de lading. De dienst downloadt gamefiles, maar spelers moeten hun lokale hardware gebruiken om het spel te renderen. In 2022 bracht Utomik nog een streamingdienst voor Android uit. Ook was er een app voor Samsung- en LG-tv's.