Nederlands bedrijf Utomik brengt dit jaar Android-gamestreamingdienst uit

Het Nederlandse bedrijf Utomik wil medio dit jaar een gamestreamingdienst uitbrengen voor Android-telefoons en bepaalde Samsung-tv's. Binnenkort start een gesloten bèta met ruim vijfenzeventig games.

Voor de gamestreamingdienst gaat Utomik later dit jaar een Android-app uitbrengen voor apparaten met Android 9 of hoger. Daarmee kunnen spelers op smartphones en tablets met een resolutie van 720p games streamen. Bepaalde Samsung-tv's die in 2022 verschijnen krijgen via de Gaming Hub ook ondersteuning voor Utomiks gamestreamingdienst. Daar is een resolutie van maximaal 1080p mogelijk. Utomik zegt op een framerate van zo'n 30 tot 60fps te richten.

'Binnenkort' komt er een gesloten bèta, die eerst in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk start. Daarbij komen er ruim vijfenzeventig games beschikbaar, waaronder Bridge Constructor: The Walking Dead, Call of the Sea, Demon Hunter 2: New Chapter, Coffee Talk en Kingdom: New Lands.

Het is niet bekend of de streamingdienst binnen Utomiks huidige abonnementen zullen vallen, of dat hier een los abonnement voor nodig is. Nu biedt Utomik een abonnement aan voor 7 euro per maand, waarmee spelers 1360 pc-games kunnen spelen. Bij deze games downloadt Utomik een relatief klein deel van de game naar de pc van de gebruiker, zodat er alvast gespeeld kan worden. Later wordt de rest van het spel gedownload. Er is ook een familieabonnement waarbij vier familieleden tegelijk kunnen spelen, voor 10 euro per maand.