CNN trekt na een maand stekker uit eigen betaalde streamingsdienst CNN+

Het nieuwe management van de Amerikaanse nieuwszender CNN trekt de stekker uit de eigen betaalde streamingdienst CNN+. De dienst zal niet meer beschikbaar zijn vanaf 30 april, ongeveer een maand nadat ze werd geïntroduceerd door het vorige management.

De nieuwe ceo van CNN, David Zaslav, oordeelde volgens het Amerikaanse Axios samen met zijn team dat er op lange termijn weinig potentieel was voor de betaalde streamingdienst CNN+ en dat de dienst zelfs een financieel risico kon betekenen voor het bedrijf. Het vorige management had volgens Axios 300 miljoen dollar in de oprichting van de streamingdienst geïnvesteerd en er zou er in totaal 1 miljard dollar in CNN+ geïnvesteerd worden. De dienst moest na 4 jaar winst maken.

Wat er met de titels op de streamingdienst zal gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens bronnen die de redactie van Axios kon spreken, overweegt het nieuwe management de shows en series op te nemen in de CNN-app of toe te voegen aan het aanbod op HBO Max.

In de zomer van 2021 kondigde de Amerikaanse nieuwszender CNN de betaalde streamingdienst aan. CNN+ moest, in tegenstelling tot CNN, meer diepgang bieden. Er werd dagelijks ook urenlang aan liveprogramma’s uitgezonden. Volgens toenmalig chief digital officer Andrew Morse nam de nieuwsdienst honderden mensen aan en ontwikkelde CNN tientallen tv-programma’s voor de betaalde dienst. Volgens Axios telde CNN+ ongeveer 150.000 abonnees. CNN+ werd op 29 maart van dit jaar geïntroduceerd, kort voor de fusie van moederbedrijf WarnerMedia met Discovery.