Moederbedrijf discovery+ en HBO Max gaat diensten in VS samenvoegen in 2023

Warner Bros. Discovery gaat zijn streamingplatform HBO Max vervangen door een nieuw platform, dat een combinatie wordt van dat platform en discovery+. In de zomer van 2023 moet de gecombineerde streamingdienst in de VS beschikbaar zijn. Andere landen volgen daarna.

Volgens Warner Bros. Discovery-ceo David Zaslav heeft HBO Max een 'competitieve featureset', waarmee gedoeld wordt op de populaire films en series, maar ook 'prestatie- en klantenproblemen', waarmee gedoeld wordt op het vele bufferen waar kijkers soms mee te maken hebben. Discovery+ zou aan de technische zijde veel betrouwbaarder zijn en daarom wil het bedrijf de krachten van de twee streamingplatformen bundelen in een enkele nieuwe.

Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt hoe het nieuwe platform gaat heten en wat het gaat kosten, maar een prijsverhoging is niet ondenkbaar, omdat het aanbod van de twee platformen gecombineerd wordt. De ceo verzekerde luisteraars van de kwartaalcijferbespreking dat het bedrijf niet van plan is om links en rechts series en films te annuleren. De film Batgirl, die zo goed als af is, werd onlangs wel geannuleerd.

Het bedrijf was erg open over de voornemens, maar wanneer de samenvoeging zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Vooralsnog kosten HBO Max en discovery+ respectievelijk 6 en 4 euro per maand in Nederland.

Bij de bespreking meldde het bedrijf verder een omzet van 9,8 miljard dollar en een verlies van 3,42 miljard dollar. Het bedrijf is net nieuw: op 8 april ontstond het uit een fusie van WarnerMedia en Discovery, Inc. Warner Bros. Discovery wil voor het eind van dit jaar meer informatie geven over de plannen op een evenement voor investeerders.