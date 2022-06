HBO Max gaat in Nederland 6 of 8 euro kosten voor Basic- en Standaard-abo's

HBO Max gaat in Nederland twee abonnementen aanbieden van 6 en 8 euro per maand. Er komt een Basic-abonnement en een Standaard-abonnement, die verschillen in het aantal gelijktijdige streams en de kwaliteit.

Het is de eerste keer dat HBO de prijzen bevestigt voor de Nederlandse markt. De streamingdienst gaat vanaf 8 maart van start in Nederland, maar prijzen waren nog niet bekend. Nu HBO die wel bekend maakt, blijken ze goedkoper te zijn dan in omringende Europese landen. Daar kost de dienst 9 euro per maand. Op Twitter noemt HBO een introductiekorting van vijftig procent waarmee de prijzen op 2,99 en 3,99 euro per maand terechtkomen. Voor klanten die zich na die actie aanmelden gaan de streams 6 euro kosten voor het Basic-abonnement en 8 euro voor het Standaard-abonnement.

Bij het Basic-abonnement kunnen gebruikers in 'goede kwaliteit' kijken. In een mail naar gebruikers schrijft de dienst dat dat om 720p gaat. Bij het Standaard-abonnement gaat het om de 'beste kwaliteit', ofwel 1080p en bij sommige films en series om 4K UHD-resolutie. Ook zit er verschil in het aantal streams dat tegelijk kan worden afgespeeld: bij Basic is dat er slechts een en bij Standaard maximaal drie. Tot slot kent het Basic-abonnement een downloadlimiet van vijf films of series, wat bij Standaard op dertig ligt.

Het is nog niet bekend hoeveel films en series er bij de start beschikbaar worden. Eerder liet HBO al weten dat dat niet alles zou zijn, maar om hoeveel het dan wel gaat is niet duidelijk. In de welkomstmail staat wel dat films van studio Warner Bros. 45 dagen na de release op het platform komen. De dienst krijgt ook ondersteuning voor verschillende profielen, waaronder een profiel voor kinderen met ouderlijk toezicht.

Update: meer details uit de welkomstmail toegevoegd.