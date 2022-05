Streamingdienst HBO Max start 8 maart in Nederland

HBO Max is vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland. Wat de streamingdienst gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk welke films en series er precies te zien zullen zijn. Volgens een promotieafbeelding zijn 'niet alle titels beschikbaar bij lancering'.

Het Twitter-account HBO Max Nederland noemt alleen de datum. In een reactie schrijft het account dat er later deze maand meer details bekendgemaakt worden. De website hbomax.com verwijst Nederlandse gebruikers nu door naar een Nederlandstalige pagina met de mogelijkheid om in te schrijven voor een nieuwsbrief.

HBO Max bevat series en films van onder andere Warner Bros. HBO, Max Originals, DC en Cartoon Network. Volgens de afbeelding die de dienst op Twitter toont, verschilt het aanbod per land en zijn bij 'de lancering' niet alle titels beschikbaar. Het ligt voor de hand dat eigen producties van HBO in ieder geval wel te zien zijn als de dienst van start gaat in Nederland.

Bekende HBO-series zijn onder meer Game of Thrones, Succession, The Leftovers, The Sopranos, Sex and the City, Love Life en Raised by Wolves. In de Verenigde Staten zijn diverse Warner Bros-films direct uitgekomen op de streamingdienst. Dat ging om The Matrix Resurrections en Dune.

In Europese landen waar HBO Max eerder beschikbaar kwam, is de prijs 9 euro per maand of 70 euro per jaar. Ook waren er kortingsacties rond de release. De prijs voor Nederland is nog niet bekendgemaakt.