EvLeaks toont afbeeldingen en details van Samsung Galaxy S22-serie

Er zijn marketingrenders van de Samsung Galaxy S22-serie gepubliceerd. Het gaat om renders van de toestellen en om de belangrijkste specificaties. De S22 Ultra krijgt een maximale helderheid van 1750cd/m² en alle toestellen laden met 45W.

Samsung legt in de marketingafbeeldingen van de Galaxy S22 Ultra nadruk op de meegeleverde stylus en de camera's van het toestel. De primaire camera heeft een 108-megapixelsensor en er zijn twee telecamera's met 10-megapixelsensor aanwezig. De fabrikant spreekt van 100x Space Zoom. Dat is een marketingterm voor digitale zoom. Volgens geruchten krijgt de telefoon een lens met maximaal '10x zoom' ten opzichte van de primaire camera, net als de S21 Ultra.

Verder blijkt dat het toestel 8,9mm dik is en kan snelladen met 45W. Het 6,8"-scherm heeft een helderheid van maximaal 1750cd/m² en een variabele refreshrate tot 120Hz. Het marketingmateriaal is afkomstig uit Italië en Samsung heeft het over de aanwezigheid van de Exynos 2200-soc, die op 4nm wordt gemaakt. De details zijn naar buiten gebracht door de smartphoneleaker Evan Blass, ook bekend als EvLeaks. Hij deelde de informatie via zijn Substack-nieuwsbrief.

Samsung Galaxy S22 en S22+

Het marketingmateriaal toont ook de Galaxy S22 en S22+. Die toestellen hebben respectievelijk een 6,1"- en 6,6"-scherm, met een helderheid van maximaal 1300cd/m² en eveneens een variabele refreshrate van 120Hz. De primaire camera is een 50Mp-exemplaar en er is één telelens met 10Mp-camera aanwezig. De telefoons zijn 7,6mm dik en hebben een vlak scherm. Samsung levert alle toestellen met alleen een USB-C-kabel in de doos, blijkt uit de plaatjes.

De officiële introductie van de Galaxy S22-serie vindt volgende week plaats. Vorige maand verschenen de vermeende prijzen van de smartphones ook al online. Die zouden vrijwel gelijk zijn aan de introductieprijzen van de S21-serie, maar het S22 Ultra-model heeft minder ram en is met meer opslag een paar tientjes duurder.

YouTuber Jon Prosser claimt dat de leveringen van de S22- en S22+-toestellen pas op 11 maart beginnen. Dat zou later zijn dan aanvankelijk de bedoeling was. De S22 Ultra zou vanaf 25 februari geleverd worden.

Galaxy S22-serie Adviesprijs* Galaxy S21-serie Adviesprijs S22 8GB+128GB 849 euro S21 8GB+128GB 849 euro S22 8GB+256GB 899 euro S21 8GB+256GB 899 euro S22+ 8GB+128GB 1049 euro S21+ 8GB+128GB 1049 euro S22+ 8GB+256GB 1099 euro S21+ 8GB+256GB 1099 euro S22 Ultra 8GB+128GB 1249 euro S21 Ultra 12GB+128GB 1249 euro S22 Ultra 12GB+256GB 1349 euro S21 Ultra 12GB+256GB 1299 euro S22 Ultra 12GB+512GB 1449 euro S21 Ultra 16GB+512GB 1429 euro

*prijzen volgens geruchten