Samsung kondigt Exynos 2200-soc met AMD-gpu aan vermoedelijk voor Galaxy S22

Samsung heeft de Exynos 2200-soc aangekondigd, vermoedelijk voor gebruik in de eigen Galaxy S22-smartphones. Samsung noemt de met AMD ontwikkelde gpu met raytracing en variabele rate shading Xclipse. Exacte specs ontbreken.

Op de productpagina noemt Samsung geen kloksnelheden van bijvoorbeeld de cpu en gpu en blijft het beknopt over functies van de soc. Het gaat om Samsungs eerste eigen soc gemaakt op het eigen 4nm-procedé, zo zegt het bedrijf in de aankondiging.

De Xclipse-gpu, een samentrekking van de X van Exynos en het woord 'eclipse', is gebaseerd op AMD's RDNA2-architectuur. Dat maakt dus onder meer raytracing en variabele rate shading mogelijk in mobiele games. Samsung zegt niks over hoeveel de prestaties anders zijn ten opzichte van concurrenten of voorgaande socs.

Net als de concurrerende Snapdragon 8 Gen 1 en MediaTek Dimensity 9000 maakt de Exynos 2200 gebruik van ARM Cortex X2-, Cortex A710- en Cortex A510-kernen. Die zijn allemaal gebaseerd op de ARM Cortex v9-architectuur. Er is ondersteuning voor geheugen tot maximaal Lpddr5 en niet het nieuwere Lpddr5x, terwijl opslag tot UFS 3.1 gaat.

De isp ondersteunt tot maximaal zeven camerasensors op een apparaat, terwijl een enkele sensor tot maximaal 200 megapixels kan hebben. Video's opnemen gaat tot 8k met 30fps. Samsung vermeldt dat de Exynos 2200 al in massaproductie is. De fabrikant had de soc al een week geleden willen aankondigen, maar dat evenement kwam er niet.