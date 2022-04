Uitzondering mondkapjesplicht komt niet in QR-code CoronaCheck

Mensen die om medische redenen uitgezonderd zijn van de mondkapjesplicht, kunnen dat niet aantonen via de Nederlandse app CoronaCheck. De overheid geeft geen uitzonderingen op naam en heeft geen database van mensen die zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Wie is uitgezonderd van de mondkapjesplicht, kan dat bewijzen met een verklaring die van de site van de Rijksoverheid komt. Door het gebrek aan registratie van die uitzonderingen is het niet mogelijk die informatie toe te voegen aan de QR-code in CoronaCheck, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen NU.nl. Daarbij gaat het om mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Dat is op veel plekken verplicht, waaronder in openbaar vervoer, openbare gebouwen en winkels.

In de in Nederland gebruikte QR-code staat een vaccinatie-, test- of herstelbewijs in combinatie met initialen en geboortedag. De internationale QR-code bevat andere gegevens, zoals datum en type vaccinatie in combinatie met naam en geboortedatum van de persoon die de QR-code heeft aangemaakt. Het kabinet overweegt nog wel aan CoronaCheck toe te voegen dat gevaccineerde of herstelde mensen na een positieve test vrijwillig hun groene vinkje verliezen in de app.