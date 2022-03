Kabinet overweegt vrijwillig blokkeren van QR-code CoronaCheck na positieve test

Het kabinet overweegt de mogelijkheid om vrijwillig een positieve testuitslag toe te voegen aan de CoronaCheck-app, meldt minister Hugo de Jonge. Daarmee zou de QR-code van een gebruiker tijdelijk geblokkeerd worden. Een systeem om dat te verplichten heeft te veel nadelen, denkt hij.

Demissionair minister Hugo de Jonge schrijft in een Kamerbrief dat het mogelijk is om de CoronaCheck zo aan te passen, dat gebruikers zelf en op vrijwillige basis een positieve testuitslag kunnen importeren via DigiD. Daarop zou het vaccinatie- of herstelbewijs tijdelijk worden ingetrokken en weer geldig worden na de herstelperiode. Die methode zou volgens De Jonge niet werken bij papieren bewijzen.

De Jonge deed dit voorstel naar aanleiding van een eerdere motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer wil dat het groene vinkje van positief geteste gevaccineerden automatisch geblokkeerd wordt. Het ministerie van VWS gaf daarbij al aan dat het moeilijk is om een dergelijke aanpassing door te voeren in de app, vanwege de privacyeisen die het ministerie heeft opgelegd voor de CoronaCheck-app. Zo moeten bewijzen in de CoronaCheck-app handmatig door gebruikers geïmporteerd worden; dat kan niet automatisch.

De Jonge schrijft in de Kamerbrief dat hij 'te veel nadelen ziet' in de invoering van een automatisch blokkeersysteem voor groene vinkjes. De minister meldt daarbij dat het toevoegen van een dergelijk systeem ertoe leidt dat de privacy van gebruikers minder geborgd kan worden, omdat het de aanleg van een centrale database van positief geteste mensen vereist. Daarnaast moet de Scanner-app periodiek online om die lijst bij te werken. De Scanner werkt nu volledig offline. Ook zorgt een automatische block er volgens De Jonge niet direct voor dat mensen zichzelf isoleren en kan een automatisch blokkeersysteem de testbereidheid verlagen. Die argumenten gaven medewerkers van het ministerie van VWS eerder al, zo bleek uit een artikel van Tweakers.

De demissionaire minister erkent dat dat vrijwillige systeem afhankelijk is van de bereidheid van gebruikers. "Verwacht mag worden dat goedwillende mensen die nu al na een positieve testuitslag in isolatie gaan, die medewerking zullen willen verlenen", schrijft De Jonge. Ook zou het systeem kunnen betekenen dat gebruikers na een periode een herstelbewijs krijgen. Het is niet bekend of de aanpassing er ook daadwerkelijk komt. De minister 'laat de optie onderzoeken'. Wanneer daar uitsluitsel over komt, is onbekend.

Er komen wel andere wijzigingen aan in CoronaCheck. Zo krijgt het vaccinatiebewijs een houdbaarheidsdatum van vermoedelijk negen maanden. Hoe dat ingebouwd kan worden zonder de principes van dataminimalisatie los te laten in de app, beschreef Tweakers eerder deze week.