CoronaCheck-app gaat gebruikers waarschuwen als groene vinkje verloopt

Mensen van wie het groene vinkje verloopt, ontvangen daarover een melding. Gebruikers krijgen de melding dan te zien als ze de CoronaCheck-app openen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op donderdag.

Het ministerie van VWS raadt mensen aan om 'hun app regelmatig te openen' om te zien of hun QR-code nog geldig is, schrijft onder meer NU.nl op basis van het ANP. Dat is om te voorkomen dat ze geen toegang krijgen tot bijvoorbeeld een restaurant. Als de QR-code niet meer geldig is, krijgen gebruikers een waarschuwing te zien. Ze moeten zich dan laten testen voor een testbewijs.

Het kabinet heeft het voornemen om de geldigheidsduur vanaf vrijdag 4 februari door te voeren, staat op de CoronaCheck-website. Vanaf die datum wil het kabinet dat vaccinatiebewijzen 270 dagen na volledige vaccinatie geldig zijn. Bewijzen van boostervaccinaties zijn vooralsnog onbeperkt geldig. Herstelbewijzen na een positieve coronatest moeten 180 dagen geldig zijn. Naar schatting verlopen de groene vinkjes van een half miljoen mensen als deze regels worden ingevoerd. Die regels moeten nog worden gepubliceerd in de 'Tijdelijke regeling maatregelen covid-19'. Die publicatie is aanstaande, meldt het ANP.