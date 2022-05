Nintendo Switch is 1,5 miljoen keer verkocht in de Benelux

Nintendo heeft in Nederland, België en Luxemburg tot op heden 1,5 miljoen Switch-consoles verkocht. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Eerder werd al bekend dat Nintendo wereldwijd meer dan 100 miljoen Switch-exemplaren heeft geleverd.

Onder de verkochte 1,5 miljoen exemplaren vallen de Switch, Switch Lite en Switch OLED. "Daarmee overtreft de Nintendo Switch in de Benelux het verkooprecord van de Wii in dezelfde levensfase van de hardware", schrijft Nintendo in een persbericht. Hoeveel Wii-consoles het bedrijf precies heeft geleverd in de Benelux, is niet bekend. Het bedrijf deelt zelden verkoopcijfers voor de Benelux. Een woordvoerder kon tegenover het AD niet bevestigen of de Switch het hiermee ook beter doet dan handhelds als de Nintendo DS.

Eerder op donderdag meldde Nintendo al dat de Switch wereldwijd 103,54 miljoen keer is geleverd sinds zijn release in maart 2017. De console is over de hele wereld vaker geleverd dan de Wii; die spelcomputer is 103,45 miljoen keer verscheept. Daarmee is de Switch een van Nintendo's succesvolste consoles ooit. Alleen de Nintendo DS en Game Boy zijn vaker verkocht met respectievelijk 154,02 en 118,69 miljoen exemplaren. In 2022 verwacht Nintendo 23 miljoen consoles te leveren. Vorig jaar meldde de Japanse gamegigant dat de Switch zich nog 'in het midden van zijn levenscyclus' bevindt.

De Nintendo Switch OLED