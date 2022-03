Nintendo verlaagt adviesprijs Switch van 330 naar 300 euro

Nintendo verlaagt de adviesprijs van de Switch in Europa met drie tientjes. De fabrikant biedt de console voortaan zelf aan voor 300 euro, dat was 330 euro. Mogelijk daalt de prijs ook bij andere winkels. De nieuwe versie met oledscherm heeft een adviesprijs van 365 euro.

Nintendo Nederland communiceert geen adviesprijzen, maar heeft de Switch op zijn eigen website voor 300 euro staan. Eerder was dat 330 euro. Nintendo zegt tegen The Verge en Eurogamer dat de prijs van de reguliere Switch is gewijzigd 'na zorgvuldige afweging van verschillende factoren, waaronder wisselkoersen en de aanstaande lancering van de Nintendo Switch - OLED-model'.

De Nintendo Switch kwam 4,5 jaar geleden uit en de prijs is sindsdien nauwelijks gewijzigd. Het oorspronkelijke model werd bij de release voor bedragen rond 329 euro verkocht, maar vaak was de prijs hoger, mede door tekorten. Ook de 2019-versie van de Switch is sinds de release meestal verkocht voor bedragen boven de 300 euro. Enkele shops bieden de console op het moment van schrijven aan voor zo'n 295 euro in de Pricewatch. Mogelijk daalt de winkelprijs nog met enkele tientjes, aangezien winkels de console vaak voor minder aanbieden dan Nintendo zelf.

Op 8 oktober brengt Nintendo de Switch met oledscherm uit. Tegen The Verge zegt Nintendo dat de Europese adviesprijs 365 euro bedraagt. Bij Nederlandse webwinkels zijn in de afgelopen weken preorders aangeboden voor prijzen vanaf 359 euro.