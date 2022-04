Nintendo brengt Switch-console met oledscherm 8 oktober uit voor 350 dollar

Nintendo introduceert een nieuw model van de Switch met een 7"-oledscherm en een verbeterde standaard voor tabletopmodus. Het nieuwe oledmodel verschijnt 8 oktober en kost 350 dollar. De soc lijkt ongewijzigd te zijn.

De Nintendo Switch met oledscherm krijgt een diagonaal van 7", ten opzichte van de reguliere Switch met een 6,2"-lcd. Het formaat van de console zelf blijft ongewijzigd; het bedrijf heeft enkel de schermranden verkleind. Daarmee heeft het scherm een pixeldichtheid van 209,8 pixels per inch. De resolutie van het oledscherm blijft daarnaast 1280x720 pixels, net als bij de voorgaande Switch-modellen. De Switch met oledscherm ondersteunt maximaal 1080p-output wanneer de console is aangesloten op een televisie.

Nintendo geeft geen diepgaande details over de gebruikte soc in de Switch met oledscherm. Volgens de productpagina gaat het om een custom Nvidia Tegra-soc, net als bij de eerdere Switch-modellen. De soc in de oledversie van de Switch lijkt dan ook ongewijzigd. Eerdere geruchten stelden dat Nintendo een Switch-oledmodel met verbeterde soc zou uitbrengen. Deze vernieuwde chip zou er voor moeten zorgen dat de Switch 4k-output aan zou kunnen en DLSS-ondersteuning zou krijgen, maar dat is bij dit model niet het geval.

Bron: Nintendo

Verder krijgt de nieuwe Switch-versie verbeterde speakers en 64GB aan geïntegreerde opslagruimte. De voorgaande variant had 32GB aan opslagruimte. De Switch-dock krijgt verder een geïntegreerde RJ45-connector voor bedrade ethernet. De meegeleverde dock komt tevens beschikbaar in een nieuwe grijswitte kleur, hoewel een zwarte variant beschikbaar blijft. De ingebouwde standaard, die wordt gebruikt om de Switch in tabletopmodus neer te zetten, wordt ook verbeterd. Gebruikers kunnen de Switch nu op verschillende hoeken positioneren.

Het nieuwe Switch-model wordt wederom voorzien van een 4310mAh-accu, die volgens Nintendo 4,5 tot 9 uur meegaat, afhankelijk van de game. De accu kan volgens Nintendo in ongeveer 3 uur volledig worden opgeladen. Dat is identiek aan de huidige Nintendo Switch. De console ondersteunt Wi-Fi 5 via een 802.11ac-radio en Bluetooth 4.1. De console is volgens Nintendo ook compatibel met alle bestaande Switch-accessoires.

Nintendo brengt de Nintendo Switch met oledscherm op 8 oktober uit, samen met Metroid Dread. De console krijgt bij release een adviesprijs van 350 dollar. Het bedrijf noemt momenteel nog geen europrijzen.