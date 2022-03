Nintendo geeft Switch ondersteuning voor bluetoothaudioapparaten

Nintendo heeft een update voor de Switch-consoles uitgebracht, waarmee bluetoothaudioapparaten aan de consoles gekoppeld kunnen worden. Bluetoothmicrofoons worden met de update niet ondersteund.

De bluetoothaudio-ondersteuning zit in update 13.0.0 van de Switch. Wanneer een gebruiker een bluetoothaudioapparaat koppelt aan een Switch, kunnen er nog maximaal twee draadloze controllers aan de console worden gekoppeld. De bluetoothaudio-ondersteuning vervalt daarnaast wanneer een speler zijn of haar Switch lokaal koppelt aan een andere Switch en zo lokale multiplayer wil spelen. Nintendo waarschuwt verder voor mogelijke vertraging in de audio.

In versienummer 12.0.0 verscheen al code die verwees naar komende bluetoothaudio-ondersteuning. Tot versie 13.0.0 was het alleen mogelijk om koptelefoons bekabeld aan te sluiten, of met USB-dongles.

De update naar 13.0.0 brengt naast bluetoothaudio-ondersteuning ook de mogelijkheid om Switch-docks met LAN-poort te kunnen updaten. Daarnaast kunnen gebruikers nu de internetverbinding geactiveerd laten als de console in Sleep Mode gaat, om bijvoorbeeld dlc te kunnen downloaden terwijl de console in slaapmodus is. Dit werkt alleen met bedrade internetverbindingen. Gebruikers zien nu ook of hun wifiverbinding op 2,4GHz of 5GHz zit.